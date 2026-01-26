Рейтинг@Mail.ru
Определились все четвертьфиналистки Australian Open - РИА Новости Спорт, 26.01.2026
12:43 26.01.2026 (обновлено: 13:02 26.01.2026)
Определились все четвертьфиналистки Australian Open
Определились все четвертьфиналистки Australian Open
спорт
австралия
мельбурн
казахстан
australian open
джессика пегула
арина соболенко
кори гауфф
австралия
мельбурн
казахстан
спорт, австралия, мельбурн, казахстан, australian open, джессика пегула, арина соболенко, кори гауфф, женская теннисная ассоциация (wta)
Спорт, Австралия, Мельбурн, Казахстан, Australian Open, Джессика Пегула, Арина Соболенко, Кори Гауфф, Женская теннисная ассоциация (WTA)
Определились все четвертьфиналистки Australian Open

Определились все четвертьфиналистки Australian Open в женском одиночном разряде

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Определились все участницы четвертьфинального раунда в женском одиночном разряде на Открытом чемпионате Австралии по теннису, который проходит на хардовых кортах Мельбурна.
Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко сыграет с американкой Ивой Йович (29-й номер посева). Победитель этого матча в полуфинале встретится либо с американкой Кори Гауфф (3), либо с украинкой Элиной Свитолиной (12).
Занимающая второе место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) полька Ига Швёнтек в четвертьфинале сыграет с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (5), в другой паре за выход в полуфинал поборются американки Джессика Пегула (6) и Аманда Анисимова (4).
Финал Australian Open в женском одиночном разряде состоится 31 января. Действующей победительницей турнира является американка Мэдисон Киз, покинувшая текущий розыгрыш в четвертом круге после поражения от Пегулы.
Даниил Медведев - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Медведева разгромили, но без позора: за что похвалить первую ракетку России
25 января, 15:40
 
