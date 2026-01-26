https://ria.ru/20260126/turtsija-2070260597.html
Эксперт объяснил, почему Турция уступает ОАЭ в борьбе за туристов из России
Эксперт объяснил, почему Турция уступает ОАЭ в борьбе за туристов из России
Турция уступает ОАЭ и Египту в борьбе за российских туристов на весенний сезон из-за ценового фактора, сезонных условий и изменившихся ожиданий... РИА Новости, 26.01.2026
Эксперт объяснил, почему Турция уступает ОАЭ в борьбе за туристов из России
Бильгинер: весной Турция проигрывает конкуренцию ОАЭ из-за цены и сезонности
АНКАРА, 26 янв - РИА Новости. Турция уступает ОАЭ и Египту в борьбе за российских туристов на весенний сезон из-за ценового фактора, сезонных условий и изменившихся ожиданий путешественников, такое мнение в комментарии РИА Новости выразил представитель туристической отрасли, владелец одного из известных отелей Антальи Мехмет Уста Бильгинер.
Объединенные Арабские Эмираты лидируют по продажам туров у российских путешественников на предстоящую весну, но конкуренцию им вполне может составить Египет
, рассказал ранее РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР
) Артур Мурадян
.
"Весной Турция
проигрывает конкуренцию ОАЭ
и Египту прежде всего из-за цены и сезонности", - сказал Бильгинер.
По его словам, в марте - апреле курорты Антальи
и Эгейского побережья еще не предлагают полноценный пляжный сезон, тогда как в Египте и ОАЭ туристы гарантированно получают теплое море и стабильную погоду. Эксперт отметил, что для массового российского туриста это становится решающим фактором при выборе направления.
Бильгинер также указал на рост стоимости отдыха в Турции, который, по его оценке, снизил конкурентоспособность направления в среднем ценовом сегменте. В то же время Египет активно наращивает предложение отелей формата all inclusive ("всё включено") по более доступным ценам, а ОАЭ привлекают туристов высоким уровнем сервиса, гибкой авиапрограммой и широким выбором городских и пляжных форматов отдыха.
Кроме того, эксперт подчеркнул, что ожидания российских туристов изменились: всё большее значение приобретают не только климат и пляжи, но и качество инфраструктуры, новые отели и дополнительные сервисы. В этом контексте, по его мнению, Турция рискует терять часть спроса вне высокого летнего сезона, если не скорректирует ценовую и маркетинговую стратегию.