Эксперт объяснил, почему Турция уступает ОАЭ в борьбе за туристов из России - РИА Новости, 26.01.2026
09:53 26.01.2026
Эксперт объяснил, почему Турция уступает ОАЭ в борьбе за туристов из России
Эксперт объяснил, почему Турция уступает ОАЭ в борьбе за туристов из России - РИА Новости, 26.01.2026
Эксперт объяснил, почему Турция уступает ОАЭ в борьбе за туристов из России
Турция уступает ОАЭ и Египту в борьбе за российских туристов на весенний сезон из-за ценового фактора, сезонных условий и изменившихся ожиданий... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T09:53:00+03:00
2026-01-26T09:53:00+03:00
египет
турция
оаэ
артур мурадян
ассоциация туроператоров россии (атор)
туризм
египет
турция
оаэ
египет, турция, оаэ, артур мурадян, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм
Египет, Турция, ОАЭ, Артур Мурадян, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Туризм
Эксперт объяснил, почему Турция уступает ОАЭ в борьбе за туристов из России

Бильгинер: весной Турция проигрывает конкуренцию ОАЭ из-за цены и сезонности

© РИА Новости / Светлана Баева Отель Xanadu Resort Hotel в Белеке, Турция
Отель Xanadu Resort Hotel в Белеке, Турция - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© РИА Новости / Светлана Баева
Отель Xanadu Resort Hotel в Белеке, Турция. Архивное фото
АНКАРА, 26 янв - РИА Новости. Турция уступает ОАЭ и Египту в борьбе за российских туристов на весенний сезон из-за ценового фактора, сезонных условий и изменившихся ожиданий путешественников, такое мнение в комментарии РИА Новости выразил представитель туристической отрасли, владелец одного из известных отелей Антальи Мехмет Уста Бильгинер.
Объединенные Арабские Эмираты лидируют по продажам туров у российских путешественников на предстоящую весну, но конкуренцию им вполне может составить Египет, рассказал ранее РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) Артур Мурадян.
Отдыхающие на пляже в Дубае - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Названо самое популярное направление для отдыха за рубежом весной
24 января, 10:57
"Весной Турция проигрывает конкуренцию ОАЭ и Египту прежде всего из-за цены и сезонности", - сказал Бильгинер.
По его словам, в марте - апреле курорты Антальи и Эгейского побережья еще не предлагают полноценный пляжный сезон, тогда как в Египте и ОАЭ туристы гарантированно получают теплое море и стабильную погоду. Эксперт отметил, что для массового российского туриста это становится решающим фактором при выборе направления.
Бильгинер также указал на рост стоимости отдыха в Турции, который, по его оценке, снизил конкурентоспособность направления в среднем ценовом сегменте. В то же время Египет активно наращивает предложение отелей формата all inclusive ("всё включено") по более доступным ценам, а ОАЭ привлекают туристов высоким уровнем сервиса, гибкой авиапрограммой и широким выбором городских и пляжных форматов отдыха.
Кроме того, эксперт подчеркнул, что ожидания российских туристов изменились: всё большее значение приобретают не только климат и пляжи, но и качество инфраструктуры, новые отели и дополнительные сервисы. В этом контексте, по его мнению, Турция рискует терять часть спроса вне высокого летнего сезона, если не скорректирует ценовую и маркетинговую стратегию.
Заграничные паспорта - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
"Безвиз" имеет шансы стать словом года в туризме и в 2026 году
21 января, 16:43
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
