Эксперт объяснил, почему Турция уступает ОАЭ в борьбе за туристов из России

АНКАРА, 26 янв - РИА Новости. Турция уступает ОАЭ и Египту в борьбе за российских туристов на весенний сезон из-за ценового фактора, сезонных условий и изменившихся ожиданий путешественников, такое мнение в комментарии РИА Новости выразил представитель туристической отрасли, владелец одного из известных отелей Антальи Мехмет Уста Бильгинер.

Артур Мурадян. Объединенные Арабские Эмираты лидируют по продажам туров у российских путешественников на предстоящую весну, но конкуренцию им вполне может составить Египет , рассказал ранее РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров ( АТОР

"Весной Турция проигрывает конкуренцию ОАЭ и Египту прежде всего из-за цены и сезонности", - сказал Бильгинер.

По его словам, в марте - апреле курорты Антальи и Эгейского побережья еще не предлагают полноценный пляжный сезон, тогда как в Египте и ОАЭ туристы гарантированно получают теплое море и стабильную погоду. Эксперт отметил, что для массового российского туриста это становится решающим фактором при выборе направления.

Бильгинер также указал на рост стоимости отдыха в Турции, который, по его оценке, снизил конкурентоспособность направления в среднем ценовом сегменте. В то же время Египет активно наращивает предложение отелей формата all inclusive ("всё включено") по более доступным ценам, а ОАЭ привлекают туристов высоким уровнем сервиса, гибкой авиапрограммой и широким выбором городских и пляжных форматов отдыха.