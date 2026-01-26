МЭР подготовило правила проверки данных в карточках на маркетплейсах

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Минэкономразвития России подготовило проекты постановлений правительства о проверке информации в карточках товаров на цифровых платформах и о проверке сведений о партнерах и владельцах пунктов выдачи заказов. Документы Минэкономразвития России подготовило проекты постановлений правительства о проверке информации в карточках товаров на цифровых платформах и о проверке сведений о партнерах и владельцах пунктов выдачи заказов. Документы опубликованы на портале проектов нормативных правовых актов.

"Подзаконные акты задают инструменты для системного вымывания небезопасного контрафакта и подделок с платформ, а также для автоматизированного недопуска к работе недобросовестных продавцов через обязательную процедуру верификации", - прокомментировал РИА Новости проекты документов представитель министерства.

Он напомнил, что в соответствии с законом о цифровых платформах, ее оператор обязан проверять информацию в карточке товара и не допускать размещение тех, что содержат информацию о продаже, например: товаров, изъятых из оборота; пестицидов и агрохимикатов, не прошедших госрегистрацию; БАДов, не прошедших госрегистрацию; лекарственных препаратов и медицинских изделий, не прошедших регистрацию; товара, подлежащего маркировке, без размещения информации о такой маркировке.

Подготовленные проекты постановлений фиксируют подробный набор требований к составу информации, которую необходимо предоставлять при регистрации карточки товара, каким образом эта информация будет проверяться, с какими государственными информационными системами и надзорными органами должна быть выстроена интеграция, обеспечивающая проверку внесенных сведений, и как в целом будет функционировать система контроля.

Собеседник агентства подчеркнул, что платформы смогут размещать только те карточки, данные из которых получили подтверждение в государственных информационных системах. Речь идет о порядка десяти таких системах. Суть нововведений заключается в том, чтобы продавцы в обязательном порядке предоставляли подтверждающие документы, а платформы обеспечивали их автоматическую проверку в государственных информационных системах.