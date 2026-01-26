Рейтинг@Mail.ru
МЭР подготовило правила проверки данных в карточках на маркетплейсах - РИА Новости, 26.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:21 26.01.2026 (обновлено: 22:39 26.01.2026)
https://ria.ru/20260126/tovary-2070431767.html
МЭР подготовило правила проверки данных в карточках на маркетплейсах
МЭР подготовило правила проверки данных в карточках на маркетплейсах - РИА Новости, 26.01.2026
МЭР подготовило правила проверки данных в карточках на маркетплейсах
Минэкономразвития России подготовило проекты постановлений правительства о проверке информации в карточках товаров на цифровых платформах и о проверке сведений... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T22:21:00+03:00
2026-01-26T22:39:00+03:00
экономика
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154879/11/1548791193_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ee9de541db6c76196db841286123a59a.jpg
https://ria.ru/20251103/rospotrebnadzor-2052556917.html
https://ria.ru/20251002/kabmin-2045837909.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154879/11/1548791193_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f38266c18ee326e1d25f6b1d32c2305a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
МЭР подготовило правила проверки данных в карточках на маркетплейсах

РИА Новости: МЭР подготовило правила проверки карточек на маркетплейсах

© РИА Новости / Рамиль СитдиковЗдание Минэкономразвития РФ
Здание Минэкономразвития РФ - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Минэкономразвития России подготовило проекты постановлений правительства о проверке информации в карточках товаров на цифровых платформах и о проверке сведений о партнерах и владельцах пунктов выдачи заказов. Документы опубликованы на портале проектов нормативных правовых актов.
"Подзаконные акты задают инструменты для системного вымывания небезопасного контрафакта и подделок с платформ, а также для автоматизированного недопуска к работе недобросовестных продавцов через обязательную процедуру верификации", - прокомментировал РИА Новости проекты документов представитель министерства.
Шеврон сотрудника Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Роспотребнадзор запустил горячую линию по вопросам цифровой маркировки
3 ноября 2025, 00:26
Он напомнил, что в соответствии с законом о цифровых платформах, ее оператор обязан проверять информацию в карточке товара и не допускать размещение тех, что содержат информацию о продаже, например: товаров, изъятых из оборота; пестицидов и агрохимикатов, не прошедших госрегистрацию; БАДов, не прошедших госрегистрацию; лекарственных препаратов и медицинских изделий, не прошедших регистрацию; товара, подлежащего маркировке, без размещения информации о такой маркировке.
Подготовленные проекты постановлений фиксируют подробный набор требований к составу информации, которую необходимо предоставлять при регистрации карточки товара, каким образом эта информация будет проверяться, с какими государственными информационными системами и надзорными органами должна быть выстроена интеграция, обеспечивающая проверку внесенных сведений, и как в целом будет функционировать система контроля.
Собеседник агентства подчеркнул, что платформы смогут размещать только те карточки, данные из которых получили подтверждение в государственных информационных системах. Речь идет о порядка десяти таких системах. Суть нововведений заключается в том, чтобы продавцы в обязательном порядке предоставляли подтверждающие документы, а платформы обеспечивали их автоматическую проверку в государственных информационных системах.
Предполагается, что постановления правительства вступят в сиду с 1 октября 2026 года, как и основной закон о регулировании деятельности цифровых платформ.
Здание правительства РФ - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Правительство предложило ввести пошлину за маркировку товаров
2 октября 2025, 13:37
 
ЭкономикаРоссияМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала