В MAX появилась функция отложенной отправки сообщений
В MAX появилась функция отложенной отправки сообщений - РИА Новости, 26.01.2026
В MAX появилась функция отложенной отправки сообщений
Всем пользователям национальной платформы MAX стала доступна отложенная отправка сообщений и постов. РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T15:33:00+03:00
2026-01-26T15:33:00+03:00
2026-01-26T16:12:00+03:00
технологии
россия
общество
мессенджер max
мессенджеры
мессенджер
россия
технологии, россия, общество, мессенджер max, мессенджеры, мессенджер
Технологии, Россия, Общество, Мессенджер Max, Мессенджеры, Мессенджер
В MAX появилась функция отложенной отправки сообщений
В нацплатформе MAX появилась функция отложенной отправки сообщений
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Всем пользователям национальной платформы MAX стала доступна отложенная отправка сообщений и постов.
"Авторы каналов в национальном мессенджере получили возможность планировать размещение контента с помощью отложенного постинга, а подписчики — настраивать автоматическую отправку сообщений в заранее выбранное время", — говорится в описании обновления.
Чтобы запланировать отправку или публикацию, нужно ввести текст, нажать и удерживать кнопку отправки, выбрать пункт "Отправить позже" в чате или "Запланировать пост" в канале, затем указать дату и время отправки. После этого запланированные сообщения можно просматривать и изменять.
Платформа МAX стала доступна в марте прошлого года. Через нее пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы размером до четырех гигабайтов. Приложение доступно в цифровых магазинах App Store, RuStore и Google Play. Национальный мессенджер на базе MAX развивает "дочка" сервиса VK — "Коммуникационная платформа".
В конце минувшего года количество пользователей платформы достигло 80 миллионов человек, рекордный суточный охват в 51 миллион пользователей зафиксировали в декабре. С момента запуска мессенджера пользователи отправили более десяти миллиардов сообщений и совершили 2,2 миллиарда звонков. Сейчас там есть более 140 тысяч публичных каналов с суммарной аудиторией в 45 миллионов подписчиков.