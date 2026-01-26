Рейтинг@Mail.ru
В MAX появилась функция отложенной отправки сообщений
15:33 26.01.2026 (обновлено: 16:12 26.01.2026)
https://ria.ru/20260126/tekhnologiya-2070346882.html
В MAX появилась функция отложенной отправки сообщений
В MAX появилась функция отложенной отправки сообщений - РИА Новости, 26.01.2026
В MAX появилась функция отложенной отправки сообщений
Всем пользователям национальной платформы MAX стала доступна отложенная отправка сообщений и постов. РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T15:33:00+03:00
2026-01-26T16:12:00+03:00
технологии
россия
общество
мессенджер max
мессенджеры
мессенджер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0e/2029036822_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ce7d2efe3c5cbbfe20211c008738e3c2.jpg
https://ria.ru/20260126/max-2070317297.html
https://ria.ru/20260121/vrach-2069298619.html
россия
технологии, россия, общество, мессенджер max, мессенджеры, мессенджер
Технологии, Россия, Общество, Мессенджер Max, Мессенджеры, Мессенджер
В MAX появилась функция отложенной отправки сообщений

В нацплатформе MAX появилась функция отложенной отправки сообщений

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Мессенджер MAX
Мессенджер MAX - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мессенджер MAX. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Всем пользователям национальной платформы MAX стала доступна отложенная отправка сообщений и постов.
"Авторы каналов в национальном мессенджере получили возможность планировать размещение контента с помощью отложенного постинга, а подписчики — настраивать автоматическую отправку сообщений в заранее выбранное время", — говорится в описании обновления.
Мессенджер MAX - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Россияне создали более 1,5 миллиона цифровых ID в MAX
Вчера, 13:21
Чтобы запланировать отправку или публикацию, нужно ввести текст, нажать и удерживать кнопку отправки, выбрать пункт "Отправить позже" в чате или "Запланировать пост" в канале, затем указать дату и время отправки. После этого запланированные сообщения можно просматривать и изменять.
Платформа МAX стала доступна в марте прошлого года. Через нее пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы размером до четырех гигабайтов. Приложение доступно в цифровых магазинах App Store, RuStore и Google Play. Национальный мессенджер на базе MAX развивает "дочка" сервиса VK — "Коммуникационная платформа".
В конце минувшего года количество пользователей платформы достигло 80 миллионов человек, рекордный суточный охват в 51 миллион пользователей зафиксировали в декабре. С момента запуска мессенджера пользователи отправили более десяти миллиардов сообщений и совершили 2,2 миллиарда звонков. Сейчас там есть более 140 тысяч публичных каналов с суммарной аудиторией в 45 миллионов подписчиков.
Стенд мессенджера MAX - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Россияне из 60 регионов смогут записаться к врачу через MAX
21 января, 13:41
 
Технологии Россия Общество Мессенджер Max Мессенджеры Мессенджер
 
 
