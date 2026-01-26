https://ria.ru/20260126/tekhnologii-2070374692.html
Оператор охранных систем Delta столкнулся с атакой на IT-инфраструктуру
Оператор охранных систем для коммерческих объектов, частных домов и автомобилей Delta столкнулся с масштабным внешним воздействием на IT-инфраструктуру
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Оператор охранных систем для коммерческих объектов, частных домов и автомобилей Delta столкнулся с масштабным внешним воздействием на IT-инфраструктуру, из-за инцидента была ограничена доступность части онлайн-сервисов, сообщила компания.
"26 января Delta столкнулась с масштабным внешним воздействием на IT-инфраструктуру, направленным на нарушение работы сервисов компании. Подобные инциденты все чаще становятся целью атак по всему миру именно в отношении крупных и технологически развитых участников рынка. В результате инцидента временно была ограничена доступность части онлайн-сервисов", - говорится в сообщении.
В компании отметили, что на данный момент не выявлены признаки компрометации персональных данных клиентов. Технические специалисты работают над восстановлением сервисов и устранением последствий инцидента, к процессу привлечены профильные эксперты.
"Ситуация управляемая, Delta оценивает потенциал скорейшего возвращения полной функциональности сервисов как высокий", - уточняется в сообщении.