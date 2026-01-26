Рейтинг@Mail.ru
Оператор охранных систем Delta столкнулся с атакой на IT-инфраструктуру - РИА Новости, 26.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:16 26.01.2026
https://ria.ru/20260126/tekhnologii-2070374692.html
Оператор охранных систем Delta столкнулся с атакой на IT-инфраструктуру
Оператор охранных систем Delta столкнулся с атакой на IT-инфраструктуру - РИА Новости, 26.01.2026
Оператор охранных систем Delta столкнулся с атакой на IT-инфраструктуру
Оператор охранных систем для коммерческих объектов, частных домов и автомобилей Delta столкнулся с масштабным внешним воздействием на IT-инфраструктуру, из-за... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T17:16:00+03:00
2026-01-26T17:16:00+03:00
технологии
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105849/55/1058495516_0:164:2000:1289_1920x0_80_0_0_f08990fe9419274b714ff72701afff22.jpg
https://ria.ru/20260115/haker-2067997494.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105849/55/1058495516_223:0:2000:1333_1920x0_80_0_0_6ff05867b412b13554e71aba68407cf7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, происшествия
Технологии, Происшествия
Оператор охранных систем Delta столкнулся с атакой на IT-инфраструктуру

Оператор охранных систем Delta столкнулся с крупной атакой на IT-инфраструктуру

© Fotolia / Artur MarciniecРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© Fotolia / Artur Marciniec
Работа за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Оператор охранных систем для коммерческих объектов, частных домов и автомобилей Delta столкнулся с масштабным внешним воздействием на IT-инфраструктуру, из-за инцидента была ограничена доступность части онлайн-сервисов, сообщила компания.
"26 января Delta столкнулась с масштабным внешним воздействием на IT-инфраструктуру, направленным на нарушение работы сервисов компании. Подобные инциденты все чаще становятся целью атак по всему миру именно в отношении крупных и технологически развитых участников рынка. В результате инцидента временно была ограничена доступность части онлайн-сервисов", - говорится в сообщении.
В компании отметили, что на данный момент не выявлены признаки компрометации персональных данных клиентов. Технические специалисты работают над восстановлением сервисов и устранением последствий инцидента, к процессу привлечены профильные эксперты.
"Ситуация управляемая, Delta оценивает потенциал скорейшего возвращения полной функциональности сервисов как высокий", - уточняется в сообщении.
MAX - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Хакер, заявивший об утечке данных из MAX, опроверг сам себя
15 января, 10:51
 
ТехнологииПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала