Свидетель рассказал, кто курировал возведение курских фортификаций - РИА Новости, 26.01.2026
17:53 26.01.2026
Свидетель рассказал, кто курировал возведение курских фортификаций
Свидетель рассказал, кто курировал возведение курских фортификаций - РИА Новости, 26.01.2026
Свидетель рассказал, кто курировал возведение курских фортификаций
Свидетель рассказал, что контроль за возведением фортификаций в курском приграничье осуществлял первый экс-замгубернатора Алексей Дедов и экс-замгубернатора... РИА Новости, 26.01.2026
происшествия
Свидетель рассказал, кто курировал возведение курских фортификаций

КУРСК, 26 янв - РИА Новости. Свидетель рассказал, что контроль за возведением фортификаций в курском приграничье осуществлял первый экс-замгубернатора Алексей Дедов и экс-замгубернатора Роман Денисов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Дедов (экс-замгубернатора региона Алексей Дедов - ред.), да, Дедов... И министерство строительства Курской области, например, Денисов (экс-министр строительства региона Роман Денисов - ред.)", - заявил выступивший по делу о хищении на стройке опорных пунктов бывший замдиректора фонда капитального строительства Максим Савосин в ответ на вопрос, кто из руководства Курской области курировал возведение фортификационных сооружений в приграничье.
Алексей Дедов - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Фигурант дела о курских фортификациях рассказал о договоре с Дедовым
25 декабря 2025, 18:34
Он добавил, что также возведение фортификаций контролировало управление капстроительства.
"Один из последних контрактов был подписан мной... Контролировали? Да", - ответил Савосин на вопрос, осуществляло ли управление капитального строительства контроль за возведением укреплений в приграничье.
Генеральная прокуратура РФ через суд потребовала взыскать с экс-главы корпорации развития Курской области (КРКО) Владимира Лукина, его заместителей, а также ряда коммерсантов более 3,2 миллиарда рублей, которые были присвоены на контрактах по возведению оборонных сооружений в регионе, это следовало из исковых материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Иск был направлен в Ленинский районный суд Курска. Ответчиками по нему выступают гендиректор Лукин и его бывшие заместители, в том числе Снежана Мартьянова , Владислав Мартьянов, Денис Федоров, Максим Васильев, Юрий Бессонов, Максим Воронин, Владимир Коноплев, Иван Уткин; компании: ООО "КТК Сервис", ООО "Техимпэкс", ООО "Торговый Дом Курск", ООО "Торговый Дом Курск ", ООО "Сиэми", ООО "Электростроймонтаж", ООО "Яртэс Инжиниринг", ООО "Энергосистема". В итоге суд взыскал с бывших руководителей КРКО свыше 4,1 миллиарда рублей.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Свидетель по делу о хищениях на курских фортификациях раскрыл подробности
24 декабря 2025, 23:43
 
