Свидетель рассказал, кто курировал возведение курских фортификаций

КУРСК, 26 янв - РИА Новости. Свидетель рассказал, что контроль за возведением фортификаций в курском приграничье осуществлял первый экс-замгубернатора Алексей Дедов и экс-замгубернатора Роман Денисов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Дедов (экс-замгубернатора региона Алексей Дедов - ред.), да, Дедов... И министерство строительства Курской области, например, Денисов (экс-министр строительства региона Роман Денисов - ред.)", - заявил выступивший по делу о хищении на стройке опорных пунктов бывший замдиректора фонда капитального строительства Максим Савосин в ответ на вопрос, кто из руководства Курской области курировал возведение фортификационных сооружений в приграничье.

Он добавил, что также возведение фортификаций контролировало управление капстроительства.

"Один из последних контрактов был подписан мной... Контролировали? Да", - ответил Савосин на вопрос, осуществляло ли управление капитального строительства контроль за возведением укреплений в приграничье.

Генеральная прокуратура РФ через суд потребовала взыскать с экс-главы корпорации развития Курской области (КРКО) Владимира Лукина, его заместителей, а также ряда коммерсантов более 3,2 миллиарда рублей, которые были присвоены на контрактах по возведению оборонных сооружений в регионе, это следовало из исковых материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.