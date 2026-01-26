Рейтинг@Mail.ru
Президент Бразилии предложил ограничить "Совет мира" темой сектора Газа
20:22 26.01.2026
Президент Бразилии предложил ограничить "Совет мира" темой сектора Газа
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в разговоре с американским лидером Дональдом Трампом предложил ограничить "Совет мира" темой сектора Газа, сообщила РИА Новости, 26.01.2026
в мире, бразилия, луис инасиу лула да силва, дональд трамп, оон, совет мира по газе
В мире, Бразилия, Луис Инасиу Лула да Силва, Дональд Трамп, ООН, Совет мира по Газе
© AP Photo / Eraldo PeresЛула Инасио да Силва
Лула Инасио да Силва - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© AP Photo / Eraldo Peres
Лула Инасио да Силва. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 26 янв - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в разговоре с американским лидером Дональдом Трампом предложил ограничить "Совет мира" темой сектора Газа, сообщила пресс-служба главы латиноамериканского государства.
Телефонный разговор двух президентов состоялся в понедельник и длился 50 минут.
"Комментируя приглашение Бразилии к участию в "Совете мира", Лула да Силва предложил, чтобы представленный Соединенными Штатами орган ограничился вопросом Газы и чтобы (в нем) было предоставлено место Палестине", - говорится в сообщении.
Президент Бразилии вновь подчеркнул важность всеобъемлющей реформы ООН, включая расширение числа постоянных членов Совета Безопасности.
