17:56 26.01.2026 (обновлено: 18:04 26.01.2026)
После сбоя с системе бронирования проведут совещание с участием Минтранса
россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия
Россия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия
После сбоя с системе бронирования проведут совещание с участием Минтранса

После сбоя в Leonardo на площадке Росавиации пройдет совещание с Минтрансом

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска на здании министерства транспорта РФ
Вывеска на здании министерства транспорта РФ - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Вывеска на здании министерства транспорта РФ. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Для анализа сбоя систем бронирования, минимизации его последствий для пассажиров на площадке Росавиации в понедельник пройдет совещание оперативного штаба с участием руководства Минтранса РФ, сообщили в министерстве транспорта.
"Для анализа произошедшего, минимизации последствий сбоя для пассажиров на площадке Росавиации сегодня пройдет совещание оперативного штаба с участием руководства Минтранса России", - говорится в сообщении.
Пассажир демонстрирует авиабилеты авиакомпании Победа - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
В "Ростехе" назвали причину сбоя в системе бронирования Leonardo
РоссияФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Происшествия
 
 
