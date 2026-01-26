https://ria.ru/20260126/soveschanie-2070384399.html
После сбоя с системе бронирования проведут совещание с участием Минтранса
Для анализа сбоя систем бронирования, минимизации его последствий для пассажиров на площадке Росавиации в понедельник пройдет совещание оперативного штаба с... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T17:56:00+03:00
россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия
