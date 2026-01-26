Аналитики рассказали, что ЕС выиграет и потеряет от соглашения с Меркосур

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Соглашение с Меркосур даст Евросоюзу преимущества в поставках оборудования и других товаров и позволит усилить сотрудничество с ЮАР, при этом потенциально грозит ухудшением отношений с Китаем и ударит по фермерам, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.