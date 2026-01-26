Рейтинг@Mail.ru
20:43 26.01.2026 (обновлено: 20:44 26.01.2026)
Число смоленских МСП выросло до 40,5 тысячи субъектов в 2025 году
Число смоленских МСП выросло до 40,5 тысячи субъектов в 2025 году
В прошлом году число малых и средних предприятий в Смоленской области увеличилось более чем на 1,3 тысячи и составило свыше 40,5 тысячи субъектов, сообщил... РИА Новости, 26.01.2026
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. В прошлом году число малых и средних предприятий в Смоленской области увеличилось более чем на 1,3 тысячи и составило свыше 40,5 тысячи субъектов, сообщил губернатор Василий Анохин.
Он отметил, что развитие малого и среднего предпринимательства – один из ключевых факторов роста региональной экономики.
Смоленск - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Объем федерального финансирования АПК Смоленской области вырастет на 49%
21 января, 12:30
"По итогам 2025 года количество малых и средних предприятий в Смоленской области увеличилось более чем на 1,3 тысячи и составило свыше 40,5 тысячи субъектов. По темпам прироста регион превысил средний показатель по ЦФО. Наибольший прирост – в городе Смоленске, Смоленском, Ярцевском и Вяземском муниципальных округах", - написал глава региона в своем телеграм-канале.
По его словам, структура малого и среднего предпринимательства в регионе остается стабильной. Наибольшую долю занимают оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов, транспортировка и хранение, строительство, обрабатывающие производства.
Положительная динамика отмечена и по отдельным отраслям. Наибольший прирост субъектов МСП в 2025 году – в сфере оптовой и розничной торговли, гостиничного бизнеса и общественного питания, транспортировки и хранения, а также в профессиональной, научной и технической деятельности.
"Помогаем смоленским предпринимателям развивать и модернизировать производство, расширяя меры поддержки и снижая административные барьеры. Большой вклад в устойчивое развитие субъектов МСП вносит грантовая программа "Первый старт". Она дает возможность начинающим предпринимателям получить финансовую поддержку при реализации стартапов. За 2024-2025 года данной поддержкой воспользовались более 330 индивидуальных предпринимателей. В этом году продолжим ее реализацию. Наша задача – сохранить устойчивую динамику роста МСП и создать в регионе комфортные условия для его развития", - добавил губернатор.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Смоленские предприятия получили от ФРП займы на 6,7 млрд рублей
20 января, 20:20
 
