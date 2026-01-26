Число смоленских МСП выросло до 40,5 тысячи субъектов в 2025 году

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. В прошлом году число малых и средних предприятий в Смоленской области увеличилось более чем на 1,3 тысячи и составило свыше 40,5 тысячи субъектов, В прошлом году число малых и средних предприятий в Смоленской области увеличилось более чем на 1,3 тысячи и составило свыше 40,5 тысячи субъектов, сообщил губернатор Василий Анохин.

Он отметил, что развитие малого и среднего предпринимательства – один из ключевых факторов роста региональной экономики.

"По итогам 2025 года количество малых и средних предприятий в Смоленской области увеличилось более чем на 1,3 тысячи и составило свыше 40,5 тысячи субъектов. По темпам прироста регион превысил средний показатель по ЦФО. Наибольший прирост – в городе Смоленске, Смоленском, Ярцевском и Вяземском муниципальных округах", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

По его словам, структура малого и среднего предпринимательства в регионе остается стабильной. Наибольшую долю занимают оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов, транспортировка и хранение, строительство, обрабатывающие производства.

Положительная динамика отмечена и по отдельным отраслям. Наибольший прирост субъектов МСП в 2025 году – в сфере оптовой и розничной торговли, гостиничного бизнеса и общественного питания, транспортировки и хранения, а также в профессиональной, научной и технической деятельности.