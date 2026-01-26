https://ria.ru/20260126/skoraya-2070357581.html
В Брянской области дроны атаковали машину скорой помощи
Украинские дроны-камикадзе нанесли удары по машине скорой помощи в селе Чуровичи Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 26.01.2026
