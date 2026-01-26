Спринты на этапе КМ по ски-альпинизму в Андорре отменили из-за снегопада

«

"За последние часы на месте проведения соревнований наблюдались сложные погодные условия, включая накопление около одного метра свежевыпавшего снега, сильный ветер и продолжающийся снегопад. Эти условия сделали невозможным надлежащее обеспечение безопасности соревновательной зоны. Кроме того, несколько участков трассы и установленное оборудование также пострадали из-за погодных условий. Несмотря на то, что в ближайшие часы погодные условия могут несколько улучшиться, текущая ситуация в сочетании с ограниченным операционным временем и необходимостью полного соблюдения всех требуемых мер безопасности не позволяет провести соревнование в приемлемых условиях", - отмечается в заявлении.