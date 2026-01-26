Рейтинг@Mail.ru
Спринты на этапе КМ по ски-альпинизму в Андорре отменили из-за снегопада - РИА Новости Спорт, 26.01.2026
18:24 26.01.2026
Спринты на этапе КМ по ски-альпинизму в Андорре отменили из-за снегопада
Мужская и женская спринтерские гонки на этапе Кубка мира по ски-альпинизму в Андорре отменены из-за неблагоприятных погодных условий, сообщается на сайте... РИА Новости Спорт, 26.01.2026
спорт
международный олимпийский комитет (мок)
https://ria.ru/20260116/olimpiyskie-igry-2026-kalendar-2067860462.html
2026
Новости
спорт, международный олимпийский комитет (мок)
Спорт, Международный олимпийский комитет (МОК)
© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкТренировка членов сборной Вооруженных Сил Российской Федерации по ски-альпинизму
Тренировка членов сборной Вооруженных Сил Российской Федерации по ски-альпинизму - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Мужская и женская спринтерские гонки на этапе Кубка мира по ски-альпинизму в Андорре отменены из-за неблагоприятных погодных условий, сообщается на сайте Международной федерации ски-альпинизма (ISMF).
Соревнования должны были пройти в понедельник. В воскресенье в рамках этапа состоялась вертикальная гонка. Лучший результат среди россиянок показала Ирина Рачинская, занявшая 16-е место. Ирина Умницына стала 20-й, Дарья Зинченко - 24-й. У мужчин 38-м финишировал Андрей Федоров, Александр Антонов занял 44-е место, Павел Якимов - 46-е. Никита Филиппов в вертикальной гонке не участвовал, однако был заявлен на спринт.
«
"За последние часы на месте проведения соревнований наблюдались сложные погодные условия, включая накопление около одного метра свежевыпавшего снега, сильный ветер и продолжающийся снегопад. Эти условия сделали невозможным надлежащее обеспечение безопасности соревновательной зоны. Кроме того, несколько участков трассы и установленное оборудование также пострадали из-за погодных условий. Несмотря на то, что в ближайшие часы погодные условия могут несколько улучшиться, текущая ситуация в сочетании с ограниченным операционным временем и необходимостью полного соблюдения всех требуемых мер безопасности не позволяет провести соревнование в приемлемых условиях", - отмечается в заявлении.
Следующий этап Кубка мира пройдет в Бой-Тауле (Испания) с 31 января по 1 февраля. Это будет последний старт перед Олимпиадой, которая пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. В Играх примет участие Филиппов - в декабре Международный олимпийский комитет (МОК) направил ему персональное приглашение, которое он принял. По итогам этапов Кубка мира он стал первым российским спортсменом, отобравшимся на соревнования.
Логотип Олимпийских игр 2026 года - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Олимпиада-2026: календарь и дисциплины, кто поедет от России
16 января, 08:00
 
