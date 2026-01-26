Рейтинг@Mail.ru
Гендиректор компании "Ижавиа" заявил о штатной работе систем регистрации
17:37 26.01.2026
Гендиректор компании "Ижавиа" заявил о штатной работе систем регистрации
Гендиректор компании "Ижавиа" заявил о штатной работе систем регистрации
Системы Astra и Leonardo заработали в штатном режиме, сообщил гендиректор авиакомпании "Ижавиа" Александр Синельников в своём Telegram-канале. РИА Новости, 26.01.2026
2026
Гендиректор компании "Ижавиа" заявил о штатной работе систем регистрации

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПассажир демонстрирует авиабилеты авиакомпании "Победа"
Пассажир демонстрирует авиабилеты авиакомпании "Победа". Архивное фото
УФА, 26 янв - РИА Новости. Системы Astra и Leonardo заработали в штатном режиме, сообщил гендиректор авиакомпании "Ижавиа" Александр Синельников в своём Telegram-канале.
"Астра" заработала. Начали регистрацию. "Сирена" и "Леонардо" тоже",- написал Синельников.
