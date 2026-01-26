https://ria.ru/20260126/sistema-2070379962.html
Гендиректор компании "Ижавиа" заявил о штатной работе систем регистрации
Гендиректор компании "Ижавиа" заявил о штатной работе систем регистрации - РИА Новости, 26.01.2026
Гендиректор компании "Ижавиа" заявил о штатной работе систем регистрации
Системы Astra и Leonardo заработали в штатном режиме, сообщил гендиректор авиакомпании "Ижавиа" Александр Синельников в своём Telegram-канале. РИА Новости, 26.01.2026
Гендиректор компании "Ижавиа" заявил о штатной работе систем регистрации
