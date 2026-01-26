https://ria.ru/20260126/shri-lanka-2070349776.html
Посольство в Шри-Ланке призвало россиян не приближаться к слонам
Посольство в Шри-Ланке призвало россиян не приближаться к слонам - РИА Новости, 26.01.2026
Посольство в Шри-Ланке призвало россиян не приближаться к слонам
Нападения слонов часто происходят на Шри-Ланке, поэтому туристам рекомендуется не приближаться к диким животным, заявил РИА Новости пресс-секретарь посольства... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T15:47:00+03:00
2026-01-26T15:47:00+03:00
2026-01-26T15:47:00+03:00
шри-ланка
россия
коломбо
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151752/08/1517520841_0:105:1999:1229_1920x0_80_0_0_f1d54a5d67d58afa5a0f5de71e845da2.jpg
https://ria.ru/20260108/nepal-2066831025.html
шри-ланка
россия
коломбо
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151752/08/1517520841_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_5f1205af5f061269c813ab94e9d06b2b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шри-ланка, россия, коломбо, в мире
Шри-Ланка, Россия, Коломбо, В мире
Посольство в Шри-Ланке призвало россиян не приближаться к слонам
Посольство в Шри-Ланке рекомендовало россиянам не приближаться к слонам
НЬЮ-ДЕЛИ, 26 янв – РИА Новости. Нападения слонов часто происходят на Шри-Ланке, поэтому туристам рекомендуется не приближаться к диким животным, заявил РИА Новости пресс-секретарь посольства России в Коломбо Михаил Рогов, комментируя недавнее нападение слона на автомобиль с российскими туристами.
Ранее в ряде Telegram-каналов сообщали, что слон на Шри-Ланке
напал на автомобиль с туристами из России
в поисках фруктов. Инцидент произошел после того, как одна из россиянок покормила дикое животное. Слон просунул хобот в салон автомобиля и начал его раскачивать, вырвав дверь. Туристы выбежали из машины с другой стороны и продолжили свой путь через несколько минут, когда животное успокоилось. В результате инцидента никто не пострадал.
"Подобные инциденты происходят часто на острове. Посольство крайне не рекомендует приближаться к диким животным, а также предпринимать любые действия, способные спровоцировать их агрессивное поведение, включая попытки кормления, фотографирования с близкого расстояния и самостоятельное передвижение вне установленных маршрутов", - рассказал Рогов.