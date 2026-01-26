Посольство в Шри-Ланке призвало россиян не приближаться к слонам

НЬЮ-ДЕЛИ, 26 янв – РИА Новости. Нападения слонов часто происходят на Шри-Ланке, поэтому туристам рекомендуется не приближаться к диким животным, заявил РИА Новости пресс-секретарь посольства России в Коломбо Михаил Рогов, комментируя недавнее нападение слона на автомобиль с российскими туристами.

"Подобные инциденты происходят часто на острове. Посольство крайне не рекомендует приближаться к диким животным, а также предпринимать любые действия, способные спровоцировать их агрессивное поведение, включая попытки кормления, фотографирования с близкого расстояния и самостоятельное передвижение вне установленных маршрутов", - рассказал Рогов.