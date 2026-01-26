Рейтинг@Mail.ru
Посольство в Шри-Ланке призвало россиян не приближаться к слонам - РИА Новости, 26.01.2026
15:47 26.01.2026
Посольство в Шри-Ланке призвало россиян не приближаться к слонам
Посольство в Шри-Ланке призвало россиян не приближаться к слонам
Нападения слонов часто происходят на Шри-Ланке, поэтому туристам рекомендуется не приближаться к диким животным, заявил РИА Новости пресс-секретарь посольства... РИА Новости, 26.01.2026
Посольство в Шри-Ланке призвало россиян не приближаться к слонам

НЬЮ-ДЕЛИ, 26 янв – РИА Новости. Нападения слонов часто происходят на Шри-Ланке, поэтому туристам рекомендуется не приближаться к диким животным, заявил РИА Новости пресс-секретарь посольства России в Коломбо Михаил Рогов, комментируя недавнее нападение слона на автомобиль с российскими туристами.
Ранее в ряде Telegram-каналов сообщали, что слон на Шри-Ланке напал на автомобиль с туристами из России в поисках фруктов. Инцидент произошел после того, как одна из россиянок покормила дикое животное. Слон просунул хобот в салон автомобиля и начал его раскачивать, вырвав дверь. Туристы выбежали из машины с другой стороны и продолжили свой путь через несколько минут, когда животное успокоилось. В результате инцидента никто не пострадал.
"Подобные инциденты происходят часто на острове. Посольство крайне не рекомендует приближаться к диким животным, а также предпринимать любые действия, способные спровоцировать их агрессивное поведение, включая попытки кормления, фотографирования с близкого расстояния и самостоятельное передвижение вне установленных маршрутов", - рассказал Рогов.
