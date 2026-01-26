Рейтинг@Mail.ru
Путин оценил проект по сопровождению участников СВО в Ленинградской области
20:12 26.01.2026
Путин оценил проект по сопровождению участников СВО в Ленинградской области
Президент России Владимир Путин похвалил проект по сопровождению реабилитации участников СВО в Ленинградской области. РИА Новости, 26.01.2026
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Александр Дрозденко во время встречи
Владимир Путин и Александр Дрозденко во время встречи
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин похвалил проект по сопровождению реабилитации участников СВО в Ленинградской области.
Глава государства в понедельник работает в Санкт-Петербурге, где в том числе встретился с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко.
Во время встречи глава региона рассказал о запуске кластера комплексного сопровождения реабилитации участников СВО и их семей. Кластер одновременно предусматривает и протезирование, и обучение, и трудоустройство участников СВО. По данным Дрозденко, уже 63 человека прошли протезирование, 275 - трудоустроены.
Глава государства поинтересовался, где находится сам центр. В свою очередь Дрозденко доложил, что центры расположены по всей области.
"Очень хорошие", - прокомментировал Путин.
