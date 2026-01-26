Путин оценил проект по сопровождению участников СВО в Ленинградской области

Во время встречи глава региона рассказал о запуске кластера комплексного сопровождения реабилитации участников СВО и их семей. Кластер одновременно предусматривает и протезирование, и обучение, и трудоустройство участников СВО. По данным Дрозденко, уже 63 человека прошли протезирование, 275 - трудоустроены.