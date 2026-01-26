В Мурманске регистрация пассажиров и багажа проводится в ручном режиме

МУРМАНСК, 26 янв – РИА Новости. Регистрация пассажиров и багажа в аэропорту Мурманска из-за сбоя системы бронирования проводится в ручном режиме, возможны корректировки расписания, сообщили в воздушной гавани.

"В связи с глобальным сбоем в системе бронирования и регистрации аэропорт на данный момент осуществляет регистрацию пассажиров и багажа только в ручном режиме. Обращаем ваше внимание: возможно увеличение времени обслуживания пассажиров, возможны корректировки расписания рейсов", - говорится в сообщении аэропорта.