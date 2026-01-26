Рейтинг@Mail.ru
17:19 26.01.2026
В Мурманске регистрация пассажиров и багажа проводится в ручном режиме
В Мурманске регистрация пассажиров и багажа проводится в ручном режиме
мурманск
россия
краснодар
аэрофлот
azur air
мурманск
россия
краснодар
мурманск, россия, краснодар, аэрофлот, azur air, происшествия
Мурманск, Россия, Краснодар, Аэрофлот, Azur Air, Происшествия
В Мурманске регистрация пассажиров и багажа проводится в ручном режиме

Мурманский аэропорт регистрирует пассажиров и багаж в ручном режиме из-за сбоя

© РИА Новости / Мария СеливановаАэропорт Мурманска
Аэропорт Мурманска - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© РИА Новости / Мария Селиванова
Аэропорт Мурманска. Архивное фото
МУРМАНСК, 26 янв – РИА Новости. Регистрация пассажиров и багажа в аэропорту Мурманска из-за сбоя системы бронирования проводится в ручном режиме, возможны корректировки расписания, сообщили в воздушной гавани.
"В связи с глобальным сбоем в системе бронирования и регистрации аэропорт на данный момент осуществляет регистрацию пассажиров и багажа только в ручном режиме. Обращаем ваше внимание: возможно увеличение времени обслуживания пассажиров, возможны корректировки расписания рейсов", - говорится в сообщении аэропорта.
По данным онлайн-табло аэропорта, на 17.00 сбоев в расписании нет.
Ранее несколько авиакомпаний России, среди которых "Аэрофлот", "Победа", Azur Air, сообщили, что из-за сбоя в системе бронирования Leonardo временно ограничены регистрация пассажиров и багажа, а также приобретение дополнительных услуг. Сбой системы регистрации Astra привел к ограничениям регистрации пассажиров в аэропортах Краснодара и Сочи.
Здание Международного аэропорта Стригино в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Нижегородский аэропорт регистрирует пассажиров вручную из-за сбоя
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
