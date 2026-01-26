В Мурманске регистрация пассажиров и багажа проводится в ручном режиме

https://ria.ru/20260126/samolet-2070375821.html
Регистрация пассажиров и багажа в аэропорту Мурманска из-за сбоя системы бронирования проводится в ручном режиме, возможны корректировки расписания, сообщили в... РИА Новости, 26.01.2026
МУРМАНСК, 26 янв – РИА Новости. Регистрация пассажиров и багажа в аэропорту Мурманска из-за сбоя системы бронирования проводится в ручном режиме, возможны корректировки расписания, сообщили в воздушной гавани.
"В связи с глобальным сбоем в системе бронирования и регистрации аэропорт на данный момент осуществляет регистрацию пассажиров и багажа только в ручном режиме. Обращаем ваше внимание: возможно увеличение времени обслуживания пассажиров, возможны корректировки расписания рейсов", - говорится в сообщении аэропорта.
По данным онлайн-табло аэропорта, на 17.00 сбоев в расписании нет.
Ранее несколько авиакомпаний России
, среди которых "Аэрофлот
", "Победа", Azur Air
, сообщили, что из-за сбоя в системе бронирования Leonardo временно ограничены регистрация пассажиров и багажа, а также приобретение дополнительных услуг. Сбой системы регистрации Astra привел к ограничениям регистрации пассажиров в аэропортах Краснодара
и Сочи
.