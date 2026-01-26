Рейтинг@Mail.ru
Волгоградский аэропорт осуществляет регистрацию пассажиров в ручном режиме - РИА Новости, 26.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:09 26.01.2026
https://ria.ru/20260126/samolet-2070372095.html
Волгоградский аэропорт осуществляет регистрацию пассажиров в ручном режиме
Волгоградский аэропорт осуществляет регистрацию пассажиров в ручном режиме - РИА Новости, 26.01.2026
Волгоградский аэропорт осуществляет регистрацию пассажиров в ручном режиме
Аэропорт Волгограда осуществляет регистрацию пассажиров в ручном режиме из-за сбоя системы бронирования, сообщает пресс-служба аэропорта. РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T17:09:00+03:00
2026-01-26T17:09:00+03:00
волгоград
россия
аэрофлот
azur air
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1c/1586781672_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0d2ec61c291fe1b91491bccabd41d4a5.jpg
https://ria.ru/20260126/samolet-2070368870.html
волгоград
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1c/1586781672_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_77c301ab6e26e5d2dd91b9274d80980c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
волгоград, россия, аэрофлот, azur air, происшествия
Волгоград, Россия, Аэрофлот, Azur Air, Происшествия
Волгоградский аэропорт осуществляет регистрацию пассажиров в ручном режиме

Аэропорт Волгограда регистрирует пассажиров на рейсы в ручном режиме

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкПредупреждение о необходимости надеть маску, наклеенное на стойку регистрации в международном аэропорту Волгограда
Предупреждение о необходимости надеть маску, наклеенное на стойку регистрации в международном аэропорту Волгограда - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВОЛГОГРАД, 26 янв – РИА Новости. Аэропорт Волгограда осуществляет регистрацию пассажиров в ручном режиме из-за сбоя системы бронирования, сообщает пресс-служба аэропорта.
"В связи с глобальным сбоем в системе бронирования возможно увеличение времени обслуживания пассажиров, а также внесение изменений в расписание рейсов. Аэропорт осуществляет регистрацию пассажиров в ручном режиме. Привлечен дополнительный персонал для обслуживания", - говорится в сообщении воздушной гавани.
Ранее несколько авиакомпаний России, среди которых "Аэрофлот", "Победа", Azur Air, сообщили, что из-за сбоя в системе бронирования Leonardo временно ограничены регистрация пассажиров и багажа, а также приобретение дополнительных услуг.
Самолет Airbus A321-231 авиакомпании Уральские Авиалинии в аэропорту - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
"Уральские авиалинии" временно отключили сервисы покупки и возврата билетов
Вчера, 17:01
 
ВолгоградРоссияАэрофлотAzur AirПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала