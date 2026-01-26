https://ria.ru/20260126/samolet-2070372095.html
Волгоградский аэропорт осуществляет регистрацию пассажиров в ручном режиме
Волгоградский аэропорт осуществляет регистрацию пассажиров в ручном режиме - РИА Новости, 26.01.2026
Волгоградский аэропорт осуществляет регистрацию пассажиров в ручном режиме
Аэропорт Волгограда осуществляет регистрацию пассажиров в ручном режиме из-за сбоя системы бронирования, сообщает пресс-служба аэропорта. РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T17:09:00+03:00
2026-01-26T17:09:00+03:00
2026-01-26T17:09:00+03:00
волгоград
россия
аэрофлот
azur air
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1c/1586781672_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0d2ec61c291fe1b91491bccabd41d4a5.jpg
https://ria.ru/20260126/samolet-2070368870.html
волгоград
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1c/1586781672_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_77c301ab6e26e5d2dd91b9274d80980c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
волгоград, россия, аэрофлот, azur air, происшествия
Волгоград, Россия, Аэрофлот, Azur Air, Происшествия
Волгоградский аэропорт осуществляет регистрацию пассажиров в ручном режиме
Аэропорт Волгограда регистрирует пассажиров на рейсы в ручном режиме