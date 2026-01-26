"Уральские авиалинии" временно отключили сервисы покупки и возврата билетов

https://ria.ru/20260126/samolet-2070368870.html
Временно недоступны сервисы покупки и возврата билетов авиакомпании "Уральские авиалинии" из-за сбоя системы "Сирена-Трэвел", сообщила пресс-служба... РИА Новости, 26.01.2026
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 янв – РИА Новости. Временно недоступны сервисы покупки и возврата билетов авиакомпании "Уральские авиалинии" из-за сбоя системы "Сирена-Трэвел", сообщила пресс-служба авиаперевозчика.
"Информация в связи с глобальным сбоем в системе "Сирена-Трэвел". В данный момент регистрация пассажиров, оформление багажа и дополнительных услуг в аэропортах производится вручную. Временно недоступны сервисы покупки, переоформления и возврата авиабилетов", – говорится в сообщении.
Там отметили, что провайдер предпринимает все необходимые действия для скорейшего восстановления работы системы.