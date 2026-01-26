"Уральские авиалинии" временно отключили сервисы покупки и возврата билетов

"Информация в связи с глобальным сбоем в системе "Сирена-Трэвел". В данный момент регистрация пассажиров, оформление багажа и дополнительных услуг в аэропортах производится вручную. Временно недоступны сервисы покупки, переоформления и возврата авиабилетов", – говорится в сообщении.