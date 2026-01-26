Рейтинг@Mail.ru
"Уральские авиалинии" временно отключили сервисы покупки и возврата билетов - РИА Новости, 26.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:01 26.01.2026 (обновлено: 17:02 26.01.2026)
https://ria.ru/20260126/samolet-2070368870.html
"Уральские авиалинии" временно отключили сервисы покупки и возврата билетов
"Уральские авиалинии" временно отключили сервисы покупки и возврата билетов - РИА Новости, 26.01.2026
"Уральские авиалинии" временно отключили сервисы покупки и возврата билетов
Временно недоступны сервисы покупки и возврата билетов авиакомпании "Уральские авиалинии" из-за сбоя системы "Сирена-Трэвел", сообщила пресс-служба... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T17:01:00+03:00
2026-01-26T17:02:00+03:00
уральские авиалинии
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/02/2066068017_0:106:3265:1943_1920x0_80_0_0_b0348b747d7fb80eb3cba4af67dbbb4f.jpg
https://ria.ru/20260126/aviakompaniya-2070367956.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/02/2066068017_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_6c343bf4f524aa666994d7bdd982e65a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
уральские авиалинии, происшествия
Уральские авиалинии, Происшествия
"Уральские авиалинии" временно отключили сервисы покупки и возврата билетов

"Уральские авиалинии" сообщили об ограничениях покупки билетов из-за сбоя

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкСамолет Airbus A321-231 авиакомпании "Уральские Авиалинии" в аэропорту
Самолет Airbus A321-231 авиакомпании Уральские Авиалинии в аэропорту - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Самолет Airbus A321-231 авиакомпании "Уральские Авиалинии" в аэропорту. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 янв – РИА Новости. Временно недоступны сервисы покупки и возврата билетов авиакомпании "Уральские авиалинии" из-за сбоя системы "Сирена-Трэвел", сообщила пресс-служба авиаперевозчика.
"Информация в связи с глобальным сбоем в системе "Сирена-Трэвел". В данный момент регистрация пассажиров, оформление багажа и дополнительных услуг в аэропортах производится вручную. Временно недоступны сервисы покупки, переоформления и возврата авиабилетов", – говорится в сообщении.
Там отметили, что провайдер предпринимает все необходимые действия для скорейшего восстановления работы системы.
Самолет Sukhoi Superjet-100 авиакомпании Ямал - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Авиакомпания "Ямал" приостановила продажи билетов из-за сбоя
Вчера, 16:59
 
Уральские авиалинииПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала