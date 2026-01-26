Рейтинг@Mail.ru
В "Аэрофлоте" предупредили о возможных отменах рейсов из-за сбоя системы - РИА Новости, 26.01.2026
16:50 26.01.2026 (обновлено: 16:54 26.01.2026)
В "Аэрофлоте" предупредили о возможных отменах рейсов из-за сбоя системы
Авиакомпания "Аэрофлот" предупредила о возможных задержках во времени вылета и отмене некоторых рейсов в связи со сбоем в системе бронирования Leonardo. РИА Новости, 26.01.2026
В "Аэрофлоте" предупредили о возможных отменах рейсов из-за сбоя системы

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" предупредила о возможных задержках во времени вылета и отмене некоторых рейсов в связи со сбоем в системе бронирования Leonardo.
"В связи со сбоем в системе бронирования Leonardo ("Сирена-Трэвел") по независящим от авиакомпании причинам возможны корректировки расписания путем переноса времени вылета, а также отмены некоторых рейсов по всей маршрутной сети", - говорится в сообщении авиакомпании.
Отмечается, что пассажиры отмененных рейсов после восстановления штатной работы Leonardo смогут перебронировать билеты на последующие рейсы, выполняемые в ближайшие 10 дней от даты отменённого вылета, либо оформить вынужденный возврат стоимости билетов.
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Пулково предупредил о корректировке расписания из-за сбоя системы
