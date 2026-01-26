В "Аэрофлоте" предупредили о возможных отменах рейсов из-за сбоя системы

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" предупредила о возможных задержках во времени вылета и отмене некоторых рейсов в связи со сбоем в системе бронирования Leonardo.

"В связи со сбоем в системе бронирования Leonardo ("Сирена-Трэвел") по независящим от авиакомпании причинам возможны корректировки расписания путем переноса времени вылета, а также отмены некоторых рейсов по всей маршрутной сети", - говорится в сообщении авиакомпании.