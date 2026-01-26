Сбой в системе Astra привел к ограничениям регистрации на рейсы в Сочи

СОЧИ, 26 янв - РИА Новости. Глобальный сбой системы регистрации Astra (Сирена-Трэвел) привел к временным ограничениям регистрации пассажиров и багажа в аэропорту Сочи, возможны корректировки в расписании рейсов, сообщили в сочинской авиагавани.

Уточняется, что регистрация пассажиров на период восстановления работы системы осуществляется в ручном режиме.