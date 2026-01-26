https://ria.ru/20260126/samolet-2070361666.html
Сбой в системе Astra привел к ограничениям регистрации на рейсы в Сочи
сочи
происшествия
сочи
Новости
СОЧИ, 26 янв - РИА Новости. Глобальный сбой системы регистрации Astra (Сирена-Трэвел) привел к временным ограничениям регистрации пассажиров и багажа в аэропорту Сочи, возможны корректировки в расписании рейсов, сообщили в сочинской авиагавани.
Уточняется, что регистрация пассажиров на период восстановления работы системы осуществляется в ручном режиме.
"Из-за глобального сбоя в системе регистрации Astra (Сирена-Трэвел) временно ограничена возможность регистрации пассажиров и багажа. Возможны корректировки в расписании рейсов", - говорится в сообщении.