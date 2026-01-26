Рейтинг@Mail.ru
26.01.2026
В США подтвердили факт крушения самолета в аэропорту Бангора
06:21 26.01.2026
В США подтвердили факт крушения самолета в аэропорту Бангора
В США подтвердили факт крушения самолета в аэропорту Бангора - РИА Новости, 26.01.2026
В США подтвердили факт крушения самолета в аэропорту Бангора
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) подтвердило факт крушения частного самолета типа Bombardier Challenger 600, на борту которого находились... РИА Новости, 26.01.2026
2026
в мире, мэн (штат), faa, ntsb
В мире, Мэн (штат), FAA, NTSB
В США подтвердили факт крушения самолета в аэропорту Бангора

FAA подтвердило факт крушения самолета с восемью пассажирами в аэропорту Бангора

© Fotolia / webookemАвтомобиль полиции и пожарная машина на вызове
Автомобиль полиции и пожарная машина на вызове - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© Fotolia / webookem
Автомобиль полиции и пожарная машина на вызове. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) подтвердило факт крушения частного самолета типа Bombardier Challenger 600, на борту которого находились восемь человек, при взлете из международного аэропорта Бангор, ведомство проведет расследование инцидента.
В воскресенье телеканал CNN сообщил, что частный самолет, в котором находились восемь человек, потерпел крушение при взлете из международного аэропорта Бангор, штат Мэн. Администрация аэропорта сообщила, что авиагавань временно закрыта.
"Самолет типа Bombardier Challenger 600 потерпел крушение при взлете из международного аэропорта Бангор в Мэне примерно в 7.45 вечера по местному времени в воскресенье, 25 января (3.45 утра мск в понедельник - ред.). На борту было восемь человек. FAA и NTSB (Национальный совет по безопасности на транспорте - ред.) проведут расследование", - говорится в сообщении ведомства в соцсети X.
Авиарегулятор подчеркнул, что информация носит предварительный характер и может измениться.
В результате удара молнии в Бразилии пострадали более 70 человек - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
СМИ: в результате удара молнии в Бразилии пострадали более 70 человек
