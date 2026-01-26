В США подтвердили факт крушения самолета в аэропорту Бангора

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) подтвердило факт крушения частного самолета типа Bombardier Challenger 600, на борту которого находились восемь человек, при взлете из международного аэропорта Бангор, ведомство проведет расследование инцидента.
В воскресенье телеканал CNN сообщил, что частный самолет, в котором находились восемь человек, потерпел крушение при взлете из международного аэропорта Бангор, штат Мэн. Администрация аэропорта сообщила, что авиагавань временно закрыта.
"Самолет типа Bombardier Challenger 600 потерпел крушение при взлете из международного аэропорта Бангор в Мэне примерно в 7.45 вечера по местному времени в воскресенье, 25 января (3.45 утра мск в понедельник - ред.). На борту было восемь человек. FAA и NTSB (Национальный совет по безопасности на транспорте - ред.) проведут расследование", - говорится в сообщении ведомства в соцсети X.
Авиарегулятор подчеркнул, что информация носит предварительный характер и может измениться.