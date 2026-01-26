Игорь Руденя исполнил мечты двух сестер из НАО в рамках "Елки желаний"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя исполнил новогодние желания двух сестер из Нарьян-Мара в рамках благотворительной акции "Елка желаний", сообщает полпредство.
"Полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя исполнил новогодние желания двух сестер из Нарьян-Мара в рамках всероссийской благотворительной акции "Елка желаний". Мечты юных жительниц Ненецкого автономного округа воплотились в жизнь в Республике Коми, где для них организовали насыщенную трехдневную программу пребывания", - говорится в сообщении.
Одна из сестер, увлеченная спортом, мечтала о профессиональной тренировке и получила уникальную возможность позаниматься под руководством тренера лыжной сборной России Андрея Нутрихина, встретиться с ведущими лыжниками страны и пообщаться с президентом Федерации лыжных гонок России Еленой Вяльбе. Для второй сестры, которая делает первые шаги в цифровом творчестве, организовали знакомство с издательским делом в Коми республиканской типографии, а также персональное занятие по освоению графического редактора. Гостья из Нарьян-Мара наблюдала, как готовятся издательские проекты на всех этапах производства.
Татьяна и Анна также побывали в Национальном музее, Национальной галерее Республики Коми, Доме народных ремесел "Зарань", приняли участие в мастер-классах по традиционной росписи и приготовлению пряников, узнали, как связано с северным регионом творчество художника Василия Кандинского.
Девочки в ходе видеовстречи поблагодарили полномочного представителя президента РФ в СЗФО за исполнение новогодних желаний.
"Президент Владимир Владимирович Путин очень внимательно относится к семейной политике, к воспитанию молодежи. По его поручению реализуется проект "Елка желаний", в котором мы с вами участвуем. Я вижу по вашему настроению, что вы эти дни провели насыщенно, интересно, узнали для себя много нового. Желаю вам дальнейших успехов, и помните, что у нас в стране огромные возможности, мы большая и сильная страна. И вы будете теми людьми, которым предстоит ее развивать. Желаю Вам стать авторами спортивных достижений и авторами художественных произведений. Стремитесь к высоким целям", - сказал девочкам Руденя.