Рейтинг@Mail.ru
Игорь Руденя исполнил мечты двух сестер из НАО в рамках "Елки желаний" - РИА Новости, 26.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:12 26.01.2026
https://ria.ru/20260126/ruden-2070298924.html
Игорь Руденя исполнил мечты двух сестер из НАО в рамках "Елки желаний"
Игорь Руденя исполнил мечты двух сестер из НАО в рамках "Елки желаний" - РИА Новости, 26.01.2026
Игорь Руденя исполнил мечты двух сестер из НАО в рамках "Елки желаний"
Полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя исполнил новогодние желания двух сестер из Нарьян-Мара в рамках... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T12:12:00+03:00
2026-01-26T12:12:00+03:00
россия
нарьян-мар
республика коми
игорь руденя
елена вяльбе
василий кандинский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584074458_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_7332d42b6b9b7f046232373b5262e044.jpg
https://ria.ru/20260109/sychev-2066973832.html
https://ria.ru/20260104/alihanov-2066323787.html
россия
нарьян-мар
республика коми
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584074458_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_52b7cdfe31aed23e12887e79216764f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, нарьян-мар, республика коми, игорь руденя, елена вяльбе, василий кандинский
Россия, Нарьян-Мар, Республика Коми, Игорь Руденя, Елена Вяльбе, Василий Кандинский
Игорь Руденя исполнил мечты двух сестер из НАО в рамках "Елки желаний"

Игорь Руденя исполнил новогодние желания двух сестер из Нарьян-Мара

© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкЛоготип Всероссийской благотворительной акции "Елка желаний"
Логотип Всероссийской благотворительной акции Елка желаний - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в медиабанк
Логотип Всероссийской благотворительной акции "Елка желаний". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя исполнил новогодние желания двух сестер из Нарьян-Мара в рамках благотворительной акции "Елка желаний", сообщает полпредство.
"Полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя исполнил новогодние желания двух сестер из Нарьян-Мара в рамках всероссийской благотворительной акции "Елка желаний". Мечты юных жительниц Ненецкого автономного округа воплотились в жизнь в Республике Коми, где для них организовали насыщенную трехдневную программу пребывания", - говорится в сообщении.
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков во всероссийской благотворительной акции Елка желаний - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Фальков исполнил мечту 14-летнего мальчика из Пскова
9 января, 10:28
Одна из сестер, увлеченная спортом, мечтала о профессиональной тренировке и получила уникальную возможность позаниматься под руководством тренера лыжной сборной России Андрея Нутрихина, встретиться с ведущими лыжниками страны и пообщаться с президентом Федерации лыжных гонок России Еленой Вяльбе. Для второй сестры, которая делает первые шаги в цифровом творчестве, организовали знакомство с издательским делом в Коми республиканской типографии, а также персональное занятие по освоению графического редактора. Гостья из Нарьян-Мара наблюдала, как готовятся издательские проекты на всех этапах производства.
Татьяна и Анна также побывали в Национальном музее, Национальной галерее Республики Коми, Доме народных ремесел "Зарань", приняли участие в мастер-классах по традиционной росписи и приготовлению пряников, узнали, как связано с северным регионом творчество художника Василия Кандинского.
Девочки в ходе видеовстречи поблагодарили полномочного представителя президента РФ в СЗФО за исполнение новогодних желаний.
"Президент Владимир Владимирович Путин очень внимательно относится к семейной политике, к воспитанию молодежи. По его поручению реализуется проект "Елка желаний", в котором мы с вами участвуем. Я вижу по вашему настроению, что вы эти дни провели насыщенно, интересно, узнали для себя много нового. Желаю вам дальнейших успехов, и помните, что у нас в стране огромные возможности, мы большая и сильная страна. И вы будете теми людьми, которым предстоит ее развивать. Желаю Вам стать авторами спортивных достижений и авторами художественных произведений. Стремитесь к высоким целям", - сказал девочкам Руденя.
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов принимает участие во всероссийской благотворительной акции Елка желаний - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Алиханов исполнил мечту шестилетнего мальчика в рамках "Елки желаний"
4 января, 10:09
 
РоссияНарьян-МарРеспублика КомиИгорь РуденяЕлена ВяльбеВасилий Кандинский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала