Рейтинг@Mail.ru
Систему бронирования Leonardo восстановили, заявил "Ростех" - РИА Новости, 26.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:42 26.01.2026 (обновлено: 17:50 26.01.2026)
https://ria.ru/20260126/rostekh-2070380754.html
Систему бронирования Leonardo восстановили, заявил "Ростех"
Систему бронирования Leonardo восстановили, заявил "Ростех" - РИА Новости, 26.01.2026
Систему бронирования Leonardo восстановили, заявил "Ростех"
Работоспособность системы бронирования Leonardo восстановлена, заявили РИА Новости в госкорпорации "Ростех". РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T17:42:00+03:00
2026-01-26T17:50:00+03:00
ростех
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896204480_0:53:3390:1960_1920x0_80_0_0_4996850ee6647b6a8c919e623a9e99c1.jpg
https://ria.ru/20260126/pulkovo-2070378147.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896204480_446:0:3002:1917_1920x0_80_0_0_83ccff978961b09645f6263d9ada6590.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ростех, происшествия, россия
Ростех, Происшествия, Россия
Систему бронирования Leonardo восстановили, заявил "Ростех"

"Ростех": работоспособность системы бронирования Leonardo восстановлена

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПассажиры в аэропорту
Пассажиры в аэропорту - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Пассажиры в аэропорту. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, янв - РИА Новости. Работоспособность системы бронирования Leonardo восстановлена, заявили РИА Новости в госкорпорации "Ростех".
"Работоспособность системы восстановлена", - сказали в госкорпорации.
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Пулково восстановил штатную работу систем после сбоя
Вчера, 17:26
 
РостехПроисшествияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала