Систему бронирования Leonardo восстановили, заявил "Ростех"
Работоспособность системы бронирования Leonardo восстановлена, заявили РИА Новости в госкорпорации "Ростех". РИА Новости, 26.01.2026
"Ростех": работоспособность системы бронирования Leonardo восстановлена