Мишустин рассказал о поправках ЕР при подготовке бюджета
Мишустин рассказал о поправках ЕР при подготовке бюджета - РИА Новости, 26.01.2026
Мишустин рассказал о поправках ЕР при подготовке бюджета
Поправки "Единой России" при подготовке бюджета РФ помогли выделить свыше 174 миллиарда рублей на целый ряд социально значимых направлений, заявил... РИА Новости, 26.01.2026
политика
россия
михаил мишустин
единая россия
госдума рф
россия
Новости
ru-RU
Мишустин рассказал о поправках ЕР при подготовке бюджета
Мишустин: поправки ЕР в бюджет помогли выделить свыше 174 млрд руб на соцсферу
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Поправки "Единой России" при подготовке бюджета РФ помогли выделить свыше 174 миллиарда рублей на целый ряд социально значимых направлений, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
В понедельник Мишустин
провел встречу с руководством фракции партии "Единая Россия
" в Госдуме
.
"Поправки, которые были выдвинуты "Единой Россией", позволили дополнительно выделить свыше 174 миллиардов рублей на целый ряд социально значимых направлений", - сказал Мишустин.
Он отметил, что речь идет об усилении помощи семьям с детьми, участникам специальной военной операции, их близким и родным. Также это позволило ускорить капитальный ремонт школ, обновление инфраструктуры в научных организациях, продолжить газификацию, строительство дорог и благоустройство сельских территорий.