Рейтинг@Mail.ru
Мишустин рассказал о поправках ЕР при подготовке бюджета - РИА Новости, 26.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:46 26.01.2026
https://ria.ru/20260126/rossiya-2070434070.html
Мишустин рассказал о поправках ЕР при подготовке бюджета
Мишустин рассказал о поправках ЕР при подготовке бюджета - РИА Новости, 26.01.2026
Мишустин рассказал о поправках ЕР при подготовке бюджета
Поправки "Единой России" при подготовке бюджета РФ помогли выделить свыше 174 миллиарда рублей на целый ряд социально значимых направлений, заявил... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T22:46:00+03:00
2026-01-26T22:46:00+03:00
политика
россия
михаил мишустин
единая россия
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070351668_0:0:2910:1638_1920x0_80_0_0_4e2d1b6b54248f0020a973595cfdee09.jpg
https://ria.ru/20260126/mishustin-2070367327.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070351668_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_b19b8742e5a79bd4088c18d9beb8f90c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, михаил мишустин, единая россия, госдума рф
Политика, Россия, Михаил Мишустин, Единая Россия, Госдума РФ
Мишустин рассказал о поправках ЕР при подготовке бюджета

Мишустин: поправки ЕР в бюджет помогли выделить свыше 174 млрд руб на соцсферу

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит встречу с депутатами думской фракции "Единая Россия"
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит встречу с депутатами думской фракции Единая Россия - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит встречу с депутатами думской фракции "Единая Россия"
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Поправки "Единой России" при подготовке бюджета РФ помогли выделить свыше 174 миллиарда рублей на целый ряд социально значимых направлений, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
В понедельник Мишустин провел встречу с руководством фракции партии "Единая Россия" в Госдуме.
"Поправки, которые были выдвинуты "Единой Россией", позволили дополнительно выделить свыше 174 миллиардов рублей на целый ряд социально значимых направлений", - сказал Мишустин.
Он отметил, что речь идет об усилении помощи семьям с детьми, участникам специальной военной операции, их близким и родным. Также это позволило ускорить капитальный ремонт школ, обновление инфраструктуры в научных организациях, продолжить газификацию, строительство дорог и благоустройство сельских территорий.
Премьер-министр Михаил Мишустин встретился с представителями думской фракции Единая Россия. 26 января 2026 - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Мишустин оценил предложения "Единой России" в Госдуме
Вчера, 16:57
 
ПолитикаРоссияМихаил МишустинЕдиная РоссияГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала