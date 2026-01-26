Мишустин рассказал о поправках ЕР при подготовке бюджета

"Поправки, которые были выдвинуты "Единой Россией", позволили дополнительно выделить свыше 174 миллиардов рублей на целый ряд социально значимых направлений", - сказал Мишустин.

Он отметил, что речь идет об усилении помощи семьям с детьми, участникам специальной военной операции, их близким и родным. Также это позволило ускорить капитальный ремонт школ, обновление инфраструктуры в научных организациях, продолжить газификацию, строительство дорог и благоустройство сельских территорий.