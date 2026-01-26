ВС запретил навязывание дополнительных услуг при продаже автомобиля

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Верховный суд РФ признал недопустимым навязывание дополнительных услуг при продаже автомобиля и направил на новое рассмотрение дело жителя Иркутской области, который судился с автосалоном, требовавшим вернуть сумму скидки и проценты, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.

"Верховный суд Российской Федерации отменил постановления судов апелляционной и кассационной инстанций, направив дело на новое рассмотрение, поскольку навязывание потребителю заключения дополнительных договоров на приобретение товаров и услуг путем манипулирования ценой и введения тем самым покупателя в заблуждение относительно действительной цены на автомобиль не допускается", - говорится в сообщении.

Уточняется, что житель Иркутской области приобрел автомобиль со скидкой, предоставленной при условии оформления кредита, страхования и абонентского договора с партнерами автосалона. Вскоре после покупки он отказался от дополнительных услуг и досрочно погасил кредит. Автосалон потребовал вернуть сумму скидки и проценты, ссылаясь на условия дополнительного соглашения.