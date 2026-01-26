Рейтинг@Mail.ru
ВС запретил навязывание дополнительных услуг при продаже автомобиля
20:09 26.01.2026
ВС запретил навязывание дополнительных услуг при продаже автомобиля
ВС запретил навязывание дополнительных услуг при продаже автомобиля
иркутская область, россия, общество
Иркутская область, Россия, Общество
ВС запретил навязывание дополнительных услуг при продаже автомобиля

Верховный суд признал недопустимым навязывание допуслуг при продаже автомобиля

Статуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве
Статуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Верховный суд РФ признал недопустимым навязывание дополнительных услуг при продаже автомобиля и направил на новое рассмотрение дело жителя Иркутской области, который судился с автосалоном, требовавшим вернуть сумму скидки и проценты, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.
"Верховный суд Российской Федерации отменил постановления судов апелляционной и кассационной инстанций, направив дело на новое рассмотрение, поскольку навязывание потребителю заключения дополнительных договоров на приобретение товаров и услуг путем манипулирования ценой и введения тем самым покупателя в заблуждение относительно действительной цены на автомобиль не допускается", - говорится в сообщении.
Уточняется, что житель Иркутской области приобрел автомобиль со скидкой, предоставленной при условии оформления кредита, страхования и абонентского договора с партнерами автосалона. Вскоре после покупки он отказался от дополнительных услуг и досрочно погасил кредит. Автосалон потребовал вернуть сумму скидки и проценты, ссылаясь на условия дополнительного соглашения.
Суд первой инстанции ранее удовлетворил требования автосалона, затем апелляция уменьшила размер взыскания, а кассационный суд согласился с таким выводом, указав, что покупатель нарушил условия предоставления скидки.
Новые автомобили в автосалоне - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Продажи новых российских автомобилей выросли в 2025 году
5 января, 10:04
 
Иркутская область, Россия, Общество
 
 
