https://ria.ru/20260126/rossiya-2070408279.html
ВС запретил навязывание дополнительных услуг при продаже автомобиля
ВС запретил навязывание дополнительных услуг при продаже автомобиля - РИА Новости, 26.01.2026
ВС запретил навязывание дополнительных услуг при продаже автомобиля
Верховный суд РФ признал недопустимым навязывание дополнительных услуг при продаже автомобиля и направил на новое рассмотрение дело жителя Иркутской области,... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T20:09:00+03:00
2026-01-26T20:09:00+03:00
2026-01-26T20:09:00+03:00
иркутская область
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/50024/77/500247774_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_ff4c476774f3e8cd5f92c70c7688fa5b.jpg
https://ria.ru/20260105/rossija-2066443494.html
иркутская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/50024/77/500247774_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_a1b37f3b2fca607556a0b7866e5af72b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иркутская область, россия, общество
Иркутская область, Россия, Общество
ВС запретил навязывание дополнительных услуг при продаже автомобиля
Верховный суд признал недопустимым навязывание допуслуг при продаже автомобиля
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Верховный суд РФ признал недопустимым навязывание дополнительных услуг при продаже автомобиля и направил на новое рассмотрение дело жителя Иркутской области, который судился с автосалоном, требовавшим вернуть сумму скидки и проценты, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.
"Верховный суд Российской Федерации отменил постановления судов апелляционной и кассационной инстанций, направив дело на новое рассмотрение, поскольку навязывание потребителю заключения дополнительных договоров на приобретение товаров и услуг путем манипулирования ценой и введения тем самым покупателя в заблуждение относительно действительной цены на автомобиль не допускается", - говорится в сообщении.
Уточняется, что житель Иркутской области
приобрел автомобиль со скидкой, предоставленной при условии оформления кредита, страхования и абонентского договора с партнерами автосалона. Вскоре после покупки он отказался от дополнительных услуг и досрочно погасил кредит. Автосалон потребовал вернуть сумму скидки и проценты, ссылаясь на условия дополнительного соглашения.
Суд первой инстанции ранее удовлетворил требования автосалона, затем апелляция уменьшила размер взыскания, а кассационный суд согласился с таким выводом, указав, что покупатель нарушил условия предоставления скидки.