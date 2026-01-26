Рейтинг@Mail.ru
Яровая рассказала о перечне заболеваний, на которые проверяют мигрантов - РИА Новости, 26.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:44 26.01.2026 (обновлено: 17:51 26.01.2026)
https://ria.ru/20260126/rossiya-2070381159.html
Яровая рассказала о перечне заболеваний, на которые проверяют мигрантов
Яровая рассказала о перечне заболеваний, на которые проверяют мигрантов - РИА Новости, 26.01.2026
Яровая рассказала о перечне заболеваний, на которые проверяют мигрантов
Правительство РФ расширит перечень инфекционных заболеваний, на которые будут проверять трудовых мигрантов, сообщила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T17:44:00+03:00
2026-01-26T17:51:00+03:00
россия
ирина яровая
госдума рф
единая россия
михаил мишустин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942447672_0:0:3160:1778_1920x0_80_0_0_80ffd4b1e7bae6e27b1a4322576fe666.jpg
https://ria.ru/20260124/reyd-2070108185.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942447672_429:0:3160:2048_1920x0_80_0_0_f7ea3c98be17bcea90ac396d5f7b63c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, ирина яровая, госдума рф, единая россия, михаил мишустин, общество
Россия, Ирина Яровая, Госдума РФ, Единая Россия, Михаил Мишустин, Общество
Яровая рассказала о перечне заболеваний, на которые проверяют мигрантов

Яровая: мигрантов будут проверять на более широкий спектр заболеваний

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкИрина Яровая
Ирина Яровая - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Ирина Яровая. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Правительство РФ расширит перечень инфекционных заболеваний, на которые будут проверять трудовых мигрантов, сообщила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.
"Мы договорились о том, что правительство подготовит качественные подзаконные нормативные акты и расширит перечень инфекционных заболеваний, по которым будут проводиться обязательные исследования для иностранных лиц, которые планируют осуществлять трудовую деятельность", - сказала Яровая журналистам по итогам встречи думской фракции "Единая Россия" с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
Задержанный иностранный трудовой мигрант возле автобуса полиции - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
В Петербурге 375 мигрантов попали в полицию после рейда по "Перекресткам"
24 января, 21:07
 
РоссияИрина ЯроваяГосдума РФЕдиная РоссияМихаил МишустинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала