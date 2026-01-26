Рейтинг@Mail.ru
Посольство России: Москва никогда не стремилась к конфликту с Европой - РИА Новости, 26.01.2026
22:29 26.01.2026
Посольство России: Москва никогда не стремилась к конфликту с Европой
Москва никогда не стремилась к эскалации конфликта с Европой, заявили в посольстве РФ в Нидерландах, призвав европейцев не поддаваться лжи со стороны... РИА Новости, 26.01.2026
в мире
россия
москва
европа
урсула фон дер ляйен
владимир путин
такер карлсон
нато
россия
москва
европа
в мире, россия, москва, европа, урсула фон дер ляйен, владимир путин, такер карлсон, нато, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Россия, Москва, Европа, Урсула фон дер Ляйен, Владимир Путин, Такер Карлсон, НАТО, Еврокомиссия, Евросоюз
ГААГА, 26 янв - РИА Новости. Москва никогда не стремилась к эскалации конфликта с Европой, заявили в посольстве РФ в Нидерландах, призвав европейцев не поддаваться лжи со стороны поджигателей войны.
"Не позволяйте поджигателям войны вас обмануть. Москва никогда не стремилась к эскалации конфликта с Европой", - говорится в сообщении дипмиссии в Х.
Посольство также привело хронологию расширения НАТО в сторону границ России с 1949 года по 2024 годы.
"Ни дюйма на восток" - один из самых больших мифов современной дипломатии. Смотрите на факты, а не на риторику", - отмечается в сообщении.
Британская газета Telegraph в понедельник сообщила, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предприняла меры по смягчению долговых правил внутри ЕС, готовясь якобы к возможной войне с Россией.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла.
В последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ подчеркивали, что Россия остается открытой к диалогу с Организацией Североатлантического договора, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Немецкие военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
В Германии сделали заявление о войне с Россией
22 января, 16:14
 
