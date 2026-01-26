Рейтинг@Mail.ru
В МГУ рассказали о переносчиках вируса Нипах
08:13 26.01.2026 (обновлено: 09:46 26.01.2026)
В МГУ рассказали о переносчиках вируса Нипах
В МГУ рассказали о переносчиках вируса Нипах - РИА Новости, 26.01.2026
В МГУ рассказали о переносчиках вируса Нипах
В России не водятся плотоядные летучие мыши, которые считаются животными-резервуарами для вируса Нипах, рассказал РИА Новости профессор кафедры вирусологии... РИА Новости, 26.01.2026
В МГУ рассказали о переносчиках вируса Нипах

Индийская летучая лисица
Индийская летучая лисица
Индийская летучая лисица. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. В России не водятся плотоядные летучие мыши, которые считаются животными-резервуарами для вируса Нипах, рассказал РИА Новости профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Аграновский.
"Этот вирус — эндемик, он может существовать только в определенных тропических странах, его резервуарами являются виды летучих мышей, которых у нас в стране нет", — объяснил он.
Александр Гинцбург - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Гинцбург объяснил, в чем особая опасность вируса Нипах
25 января, 15:02

Вирус Нипах называют одним из самых опасных в мире, лекарства и вакцины от него не существует. Вирус вызывает лихорадку и энцефалопатию — поражение и гибель мозговых клеток, а уровень летальности составляет от 40 до 75 процентов.

Нипах распространяют летучие лисицы и мыши, он может передаваться и домашним животным.

По словам ученого, вирус может передаваться человеку с выделениями летучих мышей, попадающих в воду и пищу. А эффективность передачи от человека к человеку довольно низкая.
"Шансов у него вызвать вспышку на территории Российской Федерации немного. Я бы сказал, исчезающе мало", — подчеркнул профессор.
Он отметил, что лучшая профилактика — это соблюдение осторожности при контактах с животными и во время еды и питья при поездках в другие страны.
Первых заразившихся вирусом Нипах выявили в Индии в середине января. Сейчас число заболевших достигло пяти, еще около ста человек отправили на карантин.
Роспотребнадзор заявил, что случаев завоза болезни на территорию России не регистрировалось. Там отметили, что располагают достаточным количеством тест-систем для своевременной диагностики вируса, в пунктах пропуска через границу работает АИС "Периметр", которая позволяет в режиме реального времени выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний.
Шеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
В Роспотребнадзоре сделали предупреждение из-за вспышки вируса Нипах
25 января, 15:49
 
Россия Индия Алексей Аграновский Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Происшествия Здоровье - Общество
 
 
