00:48 26.01.2026 (обновлено: 00:49 26.01.2026)
Медведев: Россия будет исходить из реальных шагов США по ДСНВ
Медведев: Россия будет исходить из реальных шагов США по ДСНВ
в мире, россия, сша, дмитрий медведев, владимир путин, единая россия
В мире, Россия, США, Дмитрий Медведев, Владимир Путин, Единая Россия
Медведев: Россия будет исходить из реальных шагов США по ДСНВ

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на XX cъезде "Единой России"
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Россия будет исходить из реальных шагов США, если из Вашингтона не последует никакой конкретики в ответ на российскую инициативу по ДСНВ, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Пятого февраля истекает срок действия российско-американского Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).
«

"Если никакой конкретики от Вашингтона мы так и не услышим, значит, будем исходить из реальных шагов американской стороны. Мы внимательно их отслеживаем и продолжим это делать", - сказал Медведев интервью изданию "Коммерсант".

Президент России Владимир Путин 22 сентября 2025 года заявил, что Россия готова после 5 февраля этого года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с договором о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Он отметил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью.
Медведев высказался о возможном заключении СНВ-4
