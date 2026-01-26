Медведев: Россия будет исходить из реальных шагов США по ДСНВ

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Россия будет исходить из реальных шагов США, если из Вашингтона не последует никакой конкретики в ответ на российскую инициативу по ДСНВ, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Пятого февраля истекает срок действия российско-американского Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).
«
"Если никакой конкретики от Вашингтона мы так и не услышим, значит, будем исходить из реальных шагов американской стороны. Мы внимательно их отслеживаем и продолжим это делать", - сказал Медведев интервью изданию "Коммерсант".
Президент России Владимир Путин 22 сентября 2025 года заявил, что Россия готова после 5 февраля этого года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с договором о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Он отметил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью.