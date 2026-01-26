Костромской губернатор отчитал синоптиков за неверный прогноз

ЯРОСЛАВЛЬ, 26 янв – РИА Новости. Губернатор Костромской области Сергей Ситников поручил "поработать с Росгидрометом" на предмет более точных прогнозов после того, как в регионе не сбылись прогнозы о морозах до минус 35 градусов, сообщает областная администрация.

Девятнадцатого января Ситников сообщил, что Костромская область готовится к прогнозируемым морозам до минус 35 градусов в течение недели. В связи с этим губернатор отдал ряд поручений главам районов, профильных служб и ведомств. В регионе был введен режим повышенной готовности.

Как сообщает обладминистрация, в понедельник на еженедельном совещании губернатор поднял вопрос точного прогнозирования погодных условий.

"Предыдущий прогноз синоптиков о сильных морозах, в связи с чем в регионе был введен режим повышенной готовности, не подтвердился", - говорится в сообщении.

Ситников обратил внимание на необходимость оперативного отслеживания изменений метеорологической обстановки, которые влияют на принятие решений, направленных на жизнеобеспечение региона, подчеркивают в областной администрации.