Рейтинг@Mail.ru
Костромской губернатор отчитал синоптиков за неверный прогноз - РИА Новости, 26.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:33 26.01.2026
https://ria.ru/20260126/rosgidromet-2070412699.html
Костромской губернатор отчитал синоптиков за неверный прогноз
Костромской губернатор отчитал синоптиков за неверный прогноз - РИА Новости, 26.01.2026
Костромской губернатор отчитал синоптиков за неверный прогноз
Губернатор Костромской области Сергей Ситников поручил "поработать с Росгидрометом" на предмет более точных прогнозов после того, как в регионе не сбылись... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T20:33:00+03:00
2026-01-26T20:33:00+03:00
костромская область
сергей ситников
гидрометцентр
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151421/13/1514211315_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_12e791a2c1c20e70c58d42754388b76e.jpg
https://ria.ru/20260124/morozy-2070036395.html
https://ria.ru/20260125/moroz-2070146709.html
костромская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151421/13/1514211315_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ff525f70d4a3f9fb4188b188f95cb97d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
костромская область, сергей ситников, гидрометцентр, общество
Костромская область, Сергей Ситников, Гидрометцентр, Общество
Костромской губернатор отчитал синоптиков за неверный прогноз

Костромской губернатор поручил поработать с Росгидрометом после ложного прогноза

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГубернатор Костромской области Сергей Ситников
Губернатор Костромской области Сергей Ситников - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Губернатор Костромской области Сергей Ситников . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЯРОСЛАВЛЬ, 26 янв – РИА Новости. Губернатор Костромской области Сергей Ситников поручил "поработать с Росгидрометом" на предмет более точных прогнозов после того, как в регионе не сбылись прогнозы о морозах до минус 35 градусов, сообщает областная администрация.
Девятнадцатого января Ситников сообщил, что Костромская область готовится к прогнозируемым морозам до минус 35 градусов в течение недели. В связи с этим губернатор отдал ряд поручений главам районов, профильных служб и ведомств. В регионе был введен режим повышенной готовности.
Зима - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Россиянам дали совет, как правильно одеваться в сильные морозы
24 января, 09:40
Как сообщает обладминистрация, в понедельник на еженедельном совещании губернатор поднял вопрос точного прогнозирования погодных условий.
"Предыдущий прогноз синоптиков о сильных морозах, в связи с чем в регионе был введен режим повышенной готовности, не подтвердился", - говорится в сообщении.
Ситников обратил внимание на необходимость оперативного отслеживания изменений метеорологической обстановки, которые влияют на принятие решений, направленных на жизнеобеспечение региона, подчеркивают в областной администрации.
"Убедительная просьба с Росгидрометом поработать. Потому что каждое усиление режима – это дополнительные силы и средства, которые в конечном счете не используются. Это наши лишние расходы. Поэтому нужны нормальные прогнозы", – цитирует губернатора пресс-служба.
Автомобили во время мороза - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
В Подмосковье ударили 30-градусные морозы
25 января, 09:37
 
Костромская областьСергей СитниковГидрометцентрОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала