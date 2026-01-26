https://ria.ru/20260126/rosgidromet-2070412699.html
Костромской губернатор отчитал синоптиков за неверный прогноз
Костромской губернатор отчитал синоптиков за неверный прогноз - РИА Новости, 26.01.2026
Костромской губернатор отчитал синоптиков за неверный прогноз
Губернатор Костромской области Сергей Ситников поручил "поработать с Росгидрометом" на предмет более точных прогнозов после того, как в регионе не сбылись... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T20:33:00+03:00
2026-01-26T20:33:00+03:00
2026-01-26T20:33:00+03:00
костромская область
сергей ситников
гидрометцентр
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151421/13/1514211315_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_12e791a2c1c20e70c58d42754388b76e.jpg
https://ria.ru/20260124/morozy-2070036395.html
https://ria.ru/20260125/moroz-2070146709.html
костромская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151421/13/1514211315_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ff525f70d4a3f9fb4188b188f95cb97d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
костромская область, сергей ситников, гидрометцентр, общество
Костромская область, Сергей Ситников, Гидрометцентр, Общество
Костромской губернатор отчитал синоптиков за неверный прогноз
Костромской губернатор поручил поработать с Росгидрометом после ложного прогноза
ЯРОСЛАВЛЬ, 26 янв – РИА Новости. Губернатор Костромской области Сергей Ситников поручил "поработать с Росгидрометом" на предмет более точных прогнозов после того, как в регионе не сбылись прогнозы о морозах до минус 35 градусов, сообщает областная администрация.
Девятнадцатого января Ситников
сообщил, что Костромская область
готовится к прогнозируемым морозам до минус 35 градусов в течение недели. В связи с этим губернатор отдал ряд поручений главам районов, профильных служб и ведомств. В регионе был введен режим повышенной готовности.
Как сообщает обладминистрация, в понедельник на еженедельном совещании губернатор поднял вопрос точного прогнозирования погодных условий.
"Предыдущий прогноз синоптиков о сильных морозах, в связи с чем в регионе был введен режим повышенной готовности, не подтвердился", - говорится в сообщении.
Ситников обратил внимание на необходимость оперативного отслеживания изменений метеорологической обстановки, которые влияют на принятие решений, направленных на жизнеобеспечение региона, подчеркивают в областной администрации.
"Убедительная просьба с Росгидрометом
поработать. Потому что каждое усиление режима – это дополнительные силы и средства, которые в конечном счете не используются. Это наши лишние расходы. Поэтому нужны нормальные прогнозы", – цитирует губернатора пресс-служба.