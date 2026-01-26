Рейтинг@Mail.ru
26.01.2026
15:51 26.01.2026
Ректор МГПУ сообщил об отставке
Ректор Московского городского педагогического университета (МГПУ) Игорь Реморенко в понедельник сообщил, что покидает свой пост.
2026
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Ректор Московского городского педагогического университета (МГПУ) Игорь Реморенко в понедельник сообщил, что покидает свой пост.
"Сегодня последний день работаю ректором МГПУ. Считаю, что мы много толкового сделали. Классный университет, ему еще немало чего предстоит. Все получится", - написал Реморенко на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
