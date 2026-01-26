https://ria.ru/20260126/remorenko-2070350717.html
Ректор МГПУ сообщил об отставке
Ректор МГПУ сообщил об отставке - РИА Новости, 26.01.2026
Ректор МГПУ сообщил об отставке
Ректор Московского городского педагогического университета (МГПУ) Игорь Реморенко в понедельник сообщил, что покидает свой пост. РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T15:51:00+03:00
2026-01-26T15:51:00+03:00
2026-01-26T15:51:00+03:00
игорь реморенко
мгпу
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/145849/95/1458499569_0:65:1232:757_1920x0_80_0_0_302d37ede45429990abbc4d005c4618a.jpg
https://ria.ru/20251218/mgpu-2063039127.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/145849/95/1458499569_67:0:1163:822_1920x0_80_0_0_df4fbde2c1726ddda8016f65ce2b83a2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь реморенко, мгпу, общество
Игорь Реморенко, МГПУ, Общество
Ректор МГПУ сообщил об отставке
Ректор МГПУ Игорь Реморенко сообщил о своей отставке