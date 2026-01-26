Рейтинг@Mail.ru
Пулково восстановил штатную работу систем после сбоя - РИА Новости, 26.01.2026
17:26 26.01.2026 (обновлено: 17:32 26.01.2026)
Пулково восстановил штатную работу систем после сбоя
Штатная работа систем регистрации восстановлена после сбоя в петербургском аэропорту "Пулково", сообщила авиагавань. РИА Новости, 26.01.2026
2026
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Штатная работа систем регистрации восстановлена после сбоя в петербургском аэропорту "Пулково", сообщила авиагавань.
Ранее аэропорт сообщал, что время обслуживания пассажиров увеличено в связи со сбоем в системе регистрации.
"Восстановлена штатная работа систем регистрации", - сообщается Telegram-канале "Пулково".
Авиакомпания S7 работает штатно на фоне сбоя системы Leonardo
