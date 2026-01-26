https://ria.ru/20260126/pulkovo-2070378147.html
Пулково восстановил штатную работу систем после сбоя
Штатная работа систем регистрации восстановлена после сбоя в петербургском аэропорту "Пулково", сообщила авиагавань. РИА Новости, 26.01.2026
