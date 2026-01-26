https://ria.ru/20260126/pulkovo-2070375734.html
В Пулково увеличили время обслуживания пассажиров из-за сбоя
В Пулково увеличили время обслуживания пассажиров из-за сбоя - РИА Новости, 26.01.2026
В Пулково увеличили время обслуживания пассажиров из-за сбоя
Время обслуживания пассажиров в петербургском аэропорту "Пулково" увеличено в связи со сбоем в системе регистрации, сообщила авиагавань. РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T17:18:00+03:00
2026-01-26T17:18:00+03:00
2026-01-26T17:21:00+03:00
пулково (аэропорт)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/02/1930679835_0:331:3050:2048_1920x0_80_0_0_5bf954977a7a41ab58bf9c635cc634ac.jpg
https://ria.ru/20260126/koltsovo-2070373780.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/02/1930679835_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_535266dd40d1b94cba4a16cc4dc49e49.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пулково (аэропорт), происшествия
Пулково (аэропорт), Происшествия
В Пулково увеличили время обслуживания пассажиров из-за сбоя
В Пулково увеличили время обслуживания из-за сбоя в системе регистрации