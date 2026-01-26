Уехавшая из России шорт-трекистка лишилась шансов на Игры и обвинила Данию

«

"Я обжаловала это решение во всевозможных инстанциях, включая национальный олимпийский комитет. За три дня до начала чемпионата Европы я получала отказ по своему делу, так как федерация имеет право выбирать, кто должен ее представлять. Весь этот процесс занял очень много, я два года борюсь за свое право соревноваться на равных, но на данный момент я проиграла. Я не смогу вернуться в шорт-трек, это решение принято за меня, что очень меня огорчает. В конькобежном спорте также все не очень хорошо: я не вошла в сборную, не получала финансирование и не получала какую-либо информацию, как это сделать", - добавила она.