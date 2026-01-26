Рейтинг@Mail.ru
15:35 26.01.2026 (обновлено: 16:19 26.01.2026)
Уехавшая из России шорт-трекистка лишилась шансов на Игры и обвинила Данию
Уехавшая из России шорт-трекистка лишилась шансов на Игры и обвинила Данию - РИА Новости Спорт, 26.01.2026
Уехавшая из России шорт-трекистка лишилась шансов на Игры и обвинила Данию
Представляющая с 2023 года Данию бывшая российская шорт-трекистка Софья Торуп-Просвирнова обвинила Союз конькобежцев Дании в отсутствии помощи, финансирования и РИА Новости Спорт, 26.01.2026
Уехавшая из России шорт-трекистка лишилась шансов на Игры и обвинила Данию

Просвирнова пожаловалась на отсутствие помощи от датской федерации

Софья Просвирнова . Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Представляющая с 2023 года Данию бывшая российская шорт-трекистка Софья Торуп-Просвирнова обвинила Союз конькобежцев Дании в отсутствии помощи, финансирования и в отказе допуска в национальную команду для участия в Олимпиаде.
В сентябре 2022 года Просвирнова вышла замуж за датского конькобежца Виктора Хальда Торупа. Шорт-трекистка в апреле 2023 года сменила спортивное гражданство с российского на датское. Тогда же спортсменка объявила о переходе из шорт-трека в конькобежный спорт.
"Причиной отказа (в допуске на Олимпиаду) было, что федерация хотела строить сборную из датских спортсменов и посчитала, что я была бы нехорошим примером для молодого поколения. Последние полтора года я борюсь с этим решением. Я строю свое дело вокруг трех моментов: во-первых, сейчас есть датские спортсмены, которых Датский конькобежный союз подписывает для выступления в элитных соревнованиях; во-вторых, ни одна стратегия развития не предусматривает исключения атлетов; в-третьих, мой допуск не будет нести каких-либо финансовых затрат для федерации", - сказала спортсменка в Facebook*.
«
"Я обжаловала это решение во всевозможных инстанциях, включая национальный олимпийский комитет. За три дня до начала чемпионата Европы я получала отказ по своему делу, так как федерация имеет право выбирать, кто должен ее представлять. Весь этот процесс занял очень много, я два года борюсь за свое право соревноваться на равных, но на данный момент я проиграла. Я не смогу вернуться в шорт-трек, это решение принято за меня, что очень меня огорчает. В конькобежном спорте также все не очень хорошо: я не вошла в сборную, не получала финансирование и не получала какую-либо информацию, как это сделать", - добавила она.
Торуп-Просвирновой 28 лет. В составе сборной России она по два раза завоевала серебро и бронзу чемпионатов мира и стала пятикратной чемпионкой Европы по шорт-треку. В январе 2026 года она завоевала свою первую медаль после смены гражданства, победив в масс-старте на чемпионате Европы по конькобежному спорту.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
