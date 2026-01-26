В Нижегородской области возбудили дело после гибели крановщика при пожаре

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 янв - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил безопасности возбудили в Нижегородской области после гибели человека при пожаре на плавучем кране в затоне, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление СК на транспорте.
По версии следствия, днем 23 декабря 2025 года на территории затона "Сибирский" в районе города Бор Нижегородской области велись строительно-монтажные работы по консервации люков трюма на палубе плавучего крана. В ходе работ из-за нарушения правил безопасности произошло возгорание резервуаров с горюче-смазочными материалами. В результате происшествия крановщик, выполнявший работы на объекте, погиб.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Устанавливаются обстоятельства и причины, приведшие к происшествию, назначены необходимые экспертизы", - говорится в сообщении.