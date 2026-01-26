В Нижегородской области возбудили дело после гибели крановщика при пожаре

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 янв - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил безопасности возбудили в Нижегородской области после гибели человека при пожаре на плавучем кране в затоне, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление СК на транспорте.