В Нижегородской области возбудили дело после гибели крановщика при пожаре - РИА Новости, 26.01.2026
22:56 26.01.2026
В Нижегородской области возбудили дело после гибели крановщика при пожаре
В Нижегородской области возбудили дело после гибели крановщика при пожаре - РИА Новости, 26.01.2026
В Нижегородской области возбудили дело после гибели крановщика при пожаре
Уголовное дело о нарушении правил безопасности возбудили в Нижегородской области после гибели человека при пожаре на плавучем кране в затоне, сообщает... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T22:56:00+03:00
2026-01-26T22:56:00+03:00
происшествия
нижегородская область
бор
россия
следственный комитет россии (ск рф)
нижегородская область
бор
россия
происшествия, нижегородская область, бор, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Нижегородская область, Бор, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Нижегородской области возбудили дело после гибели крановщика при пожаре

В Нижегородской области возбудили дело после гибели человека при пожаре на кране

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 янв - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил безопасности возбудили в Нижегородской области после гибели человека при пожаре на плавучем кране в затоне, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление СК на транспорте.
По версии следствия, днем 23 декабря 2025 года на территории затона "Сибирский" в районе города Бор Нижегородской области велись строительно-монтажные работы по консервации люков трюма на палубе плавучего крана. В ходе работ из-за нарушения правил безопасности произошло возгорание резервуаров с горюче-смазочными материалами. В результате происшествия крановщик, выполнявший работы на объекте, погиб.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Устанавливаются обстоятельства и причины, приведшие к происшествию, назначены необходимые экспертизы", - говорится в сообщении.
Молоток в зале судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
Мать троих детей, погибших при пожаре в Пермском крае, признали виновной
6 мая 2025, 15:23
 
ПроисшествияНижегородская областьБорРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
