На Западе выступили с внезапным призывом о переговорах с Россией
На Западе выступили с внезапным призывом о переговорах с Россией
Глава евродипломатии Кая Каллас не должна представлять Европу в переговорах с Россией по завершению украинского конфликта, пишет UnHerd. РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T09:34:00+03:00
2026-01-26T09:34:00+03:00
2026-01-26T17:08:00+03:00
в мире
россия
европа
кайя каллас
дмитрий песков
украина
фернан картайзер
евросоюз
россия
европа
украина
UnHerd: Каллас не должна представлять Европу в переговорах с Россией