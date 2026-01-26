Рейтинг@Mail.ru
На Западе выступили с внезапным призывом о переговорах с Россией - РИА Новости, 26.01.2026
09:34 26.01.2026 (обновлено: 17:08 26.01.2026)
На Западе выступили с внезапным призывом о переговорах с Россией
На Западе выступили с внезапным призывом о переговорах с Россией
Глава евродипломатии Кая Каллас не должна представлять Европу в переговорах с Россией по завершению украинского конфликта, пишет UnHerd. РИА Новости, 26.01.2026
в мире, россия, европа, кайя каллас, дмитрий песков, украина, фернан картайзер, евросоюз, politico
В мире, Россия, Европа, Кайя Каллас, Дмитрий Песков, Украина, Фернан Картайзер, Евросоюз, Politico
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСаммит России и США на Аляске
Саммит России и США на Аляске. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас не должна представлять Европу в переговорах с Россией по завершению украинского конфликта, пишет UnHerd.
"Эту обязанность не стоит давать Каллас. Она тут же будет нам всем говорить, что Путина необходимо победить, при этом она никогда толком не предоставляла убедительных планов для этого", — говорится в публикации.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
"Она беспощадна": Пушков резко высказался об Украине
Вчера, 05:01
Обозреватель считает, что европейцы выбрали неправильную стратегию, пытаясь добиться поражения России, поскольку по итогу в конфликте проигрывает именно Украина.
Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ни Москва, ни Вашингтон никогда ничего не будут что-либо обсуждать с Каллас.
В декабре евродепутат от Люксембурга Фернан Картайзер заявлял РИА Новости, что назначение откровенной русофобки Каи Каллас на пост главы евродипломатии было намеренной провокацией.
В конце ноября газета Politico писала, что госсекретарь США отказывается от встреч с Каллас из-за ее напряженных отношений с администрацией Белого дома. По словам одного из источников издания, глава евродипломатии занята тем, что за кулисами играет роль "плохого полицейского" для стран ЕС.
Владимир Зеленский на экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
"Ситуация ухудшается": в Штатах испугались заявлений Зеленского
Вчера, 05:32
 
