Медведев: наличие ядерного оружия "проветривает мозги"
00:15 26.01.2026 (обновлено: 02:50 26.01.2026)
Медведев: наличие ядерного оружия "проветривает мозги"
Медведев: наличие ядерного оружия "проветривает мозги"
Наличие в мире ядерного оружия привносит огромное напряжение в условия существования человечества, но и "проветривает мозги" тем, у кого могут быть самые... РИА Новости, 26.01.2026
в мире, россия, дмитрий медведев, единая россия
В мире, Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия
Медведев: наличие ядерного оружия "проветривает мозги"

© Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкЗагрузка межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" в шахтную пусковую установку
© Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Загрузка межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" в шахтную пусковую установку. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Наличие в мире ядерного оружия привносит огромное напряжение в условия существования человечества, но и "проветривает мозги" тем, у кого могут быть самые опасные замыслы, уверен заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Однозначно сказать, что вносит военный атом в условия существования человечества, я думаю, невозможно", - сказал Медведев в интервью изданию "Коммерсант".
Как отметил замглавы Совбеза, наличие ядерного оружия хотя и создает "огромное напряжение", но при этом "проветривает мозги" странам, желающим развязать конфликты.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
Медведев рассказал, чем Россия ответит на провокации с "грязной бомбой"
21 июня 2025, 10:41
 
В мире, Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия
 
 
