Капризова и Кучерова признали звездами недели в НХЛ
Хоккей
 
21:31 26.01.2026
Капризова и Кучерова признали звездами недели в НХЛ
Капризова и Кучерова признали звездами недели в НХЛ
Российский форвард "Миннесоты Уайлд" Кирилл Капризов признан первой звездой прошедшей недели в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ),... РИА Новости Спорт, 26.01.2026
хоккей
спорт
кирилл капризов
тампа-бэй лайтнинг
колорадо эвеланш
национальная хоккейная лига (нхл)
анахайм дакс
никита кучеров
Капризова и Кучерова признали звездами недели в НХЛ

Капризова и Кучерова признали первой и второй звездами недели в НХЛ

© Фото : x.com/mnwildХоккеист "Миннесоты Уайлд" Кирилл Капризов
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Российский форвард "Миннесоты Уайлд" Кирилл Капризов признан первой звездой прошедшей недели в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщается на сайте лиги.
Капризов на прошедшей неделе набрал 9 очков (3 гола + 6 передач) в четырех матчах. Всего 28-летний нападающий имеет в своем активе 64 (28+36) очка в 53 играх сезона. Он возглавляет снайперскую гонку текущего чемпионата среди россиян.
Второй звездой недели стал российский нападающий "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров, который записал на свой счет 8 (2+6) очков в трех встречах. В 46 играх регулярного чемпионата 32-летний хоккеист набрал 78 очков (26+ 52). Он занимает третье место в списке бомбардиров НХЛ и лидирует по очкам среди россиян.
Третьей звездой недели признан чешский вратарь "Анахайм Дакс" Лукаш Достал, который одержал четыре победы в четырех матчах недели, отразив 92,5% бросков. Во встрече с "Колорадо Эвеланш" (2:1) голкипер совершил 40 сейвов, что является личным рекордом сезона.
Дубль Капризова принес "Миннесоте" победу над "Детройтом" в матче НХЛ
23 января, 08:30
 
