26.01.2026
18:49 26.01.2026
Вирусолог рассказала, есть ли риск завоза вируса Нипах в Россию
Вирусолог рассказала, есть ли риск завоза вируса Нипах в Россию
2026-01-26T18:49:00+03:00
2026-01-26T18:49:00+03:00
Медики госпитализируют пациента с вирусом Нипах в Индии
Медики госпитализируют пациента с вирусом Нипах в Индии. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 26 янв – РИА Новости. Риск завоза туристами вируса Нипах в Россию есть, если человек въедет в страну в инкубационный период, пока симптомы еще не проявились, сообщила РИА Новости кандидат медицинских наук, доцент департамента фундаментальной медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета Галина Компанец.
Ранее газета Independent писала, что власти Индии пытаются сдержать вспышку вируса Нипах, число случаев заражения им достигло пяти, еще около 100 человек отправлены на карантин.
Александр Гинцбург
Гинцбург объяснил, в чем особая опасность вируса Нипах
25 января, 15:02
25 января, 15:02
"На поверхности фруктов этот вирус достаточно быстро погибнет при УФ-облучении, высыхании. Распространиться он может только с людьми. Если человек заболел в Индии, например, за день или два до возвращения, он еще чувствует себя неплохо и в самолете еще может чувствовать себя неплохо, а потом, когда домой прилетит, у него вдруг поднимется температура. Вот таким образом инфекцию можно завезти на территорию России, а здесь она может распространяться между людьми", - сказала Компанец.
По ее словам, в мире регистрируются случаи завозной инфекции. Это связано с тем, что заболевший пересекает границу именно в инкубационный период, без симптомов.
"Инкубационный период может длиться 2-3 дня. И даже в аэропорту, когда проверяют температуру сканером, симптомы могут еще не проявиться. Завезти можно все что угодно. Главное - знать хотя бы примерно, с чем мы имеем дело: откуда человек вернулся, где он был", - отметила собеседница.
Собеседница агентства при этом уточнила, что в сравнении с COVID-19 этот вирус не является высококонтагиозным и передается не так быстро и эффективно.
Роспотребнадзор сообщил в воскресенье, что держит ситуацию на контроле, случаев завоза болезни на территорию России не зарегистрировано. Как отметили в ведомстве, в Российской Федерации имеется достаточное количество тест-систем для своевременной лабораторной диагностики вируса, в пунктах пропуска через государственную границу функционирует АИС "Периметр", система позволяет в режиме реального времени выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний и не допускать дальнейшего распространения болезней на территории страны.
Распространение вируса Нипах в Индии
Роспотребнадзор рассказал, как не заразиться вирусом Нипах
25 января, 19:18
25 января, 19:18
 
