Вирусолог рассказала, есть ли риск завоза вируса Нипах в Россию

ВЛАДИВОСТОК, 26 янв – РИА Новости. Риск завоза туристами вируса Нипах в Россию есть, если человек въедет в страну в инкубационный период, пока симптомы еще не проявились, сообщила РИА Новости кандидат медицинских наук, доцент департамента фундаментальной медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета Галина Компанец.

Ранее газета Independent писала, что власти Индии пытаются сдержать вспышку вируса Нипах, число случаев заражения им достигло пяти, еще около 100 человек отправлены на карантин.

"На поверхности фруктов этот вирус достаточно быстро погибнет при УФ-облучении, высыхании. Распространиться он может только с людьми. Если человек заболел в Индии, например, за день или два до возвращения, он еще чувствует себя неплохо и в самолете еще может чувствовать себя неплохо, а потом, когда домой прилетит, у него вдруг поднимется температура. Вот таким образом инфекцию можно завезти на территорию России , а здесь она может распространяться между людьми", - сказала Компанец.

По ее словам, в мире регистрируются случаи завозной инфекции. Это связано с тем, что заболевший пересекает границу именно в инкубационный период, без симптомов.

"Инкубационный период может длиться 2-3 дня. И даже в аэропорту, когда проверяют температуру сканером, симптомы могут еще не проявиться. Завезти можно все что угодно. Главное - знать хотя бы примерно, с чем мы имеем дело: откуда человек вернулся, где он был", - отметила собеседница.

Собеседница агентства при этом уточнила, что в сравнении с COVID-19 этот вирус не является высококонтагиозным и передается не так быстро и эффективно.