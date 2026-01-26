Рейтинг@Mail.ru
04:45 26.01.2026
Мошенники стали обманывать россиян под видом доставки заказа из магазина

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Мужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Мошенники начали звонить россиянам от лица службы доставки заказа из магазина, требуя назвать код подтверждения из смс, выяснило РИА Новости.
Во время звонка мошенники сообщают о доставке ранее оформленного и оплаченного заказа. После этого поступает "код подтверждения" который просят назвать для сверки.
Все вопросы о заказе - стоимости и наполнения, мошенниками игнорируются.
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Мошенники на "Госуслугах" начали сами советовать не сообщать коды из СМС
