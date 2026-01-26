Мошенники стали обманывать россиян под видом доставки заказа из магазина

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Мошенники начали звонить россиянам от лица службы доставки заказа из магазина, требуя назвать код подтверждения из смс, выяснило РИА Новости.

Во время звонка мошенники сообщают о доставке ранее оформленного и оплаченного заказа. После этого поступает "код подтверждения" который просят назвать для сверки.