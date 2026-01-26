https://ria.ru/20260126/moshenniki-2070240117.html
Мошенники стали обманывать россиян под видом доставки заказа из магазина
Мошенники стали обманывать россиян под видом доставки заказа из магазина - РИА Новости, 26.01.2026
Мошенники стали обманывать россиян под видом доставки заказа из магазина
Мошенники начали звонить россиянам от лица службы доставки заказа из магазина, требуя назвать код подтверждения из смс, выяснило РИА Новости. РИА Новости, 26.01.2026
Мошенники стали обманывать россиян под видом доставки заказа из магазина
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Мошенники начали звонить россиянам от лица службы доставки заказа из магазина, требуя назвать код подтверждения из смс, выяснило РИА Новости.
Во время звонка мошенники сообщают о доставке ранее оформленного и оплаченного заказа. После этого поступает "код подтверждения" который просят назвать для сверки.
Все вопросы о заказе - стоимости и наполнения, мошенниками игнорируются.