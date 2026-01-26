Рейтинг@Mail.ru
26.01.2026

Молдавия приостановила импорт мяса птицы с Украины
12:10 26.01.2026
Молдавия приостановила импорт мяса птицы с Украины
Молдавия временно приостанавливает импорт мяса птицы и продукции из него с Украины из-за риска наличия запрещенного вещества метронидазола
в мире
украина
молдавия
украина
молдавия
в мире, украина, молдавия
В мире, Украина, Молдавия
Молдавия приостановила импорт мяса птицы с Украины

Молдавия приостановила импорт мяса птицы с Украины из-за запрещенного вещества

КИШИНЕВ, 26 янв - РИА Новости. Молдавия временно приостанавливает импорт мяса птицы и продукции из него с Украины из-за риска наличия запрещенного вещества метронидазола, сообщает Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (ANSA).
Ранее агентство заявляло, что более 100 тысяч кур с ферм в Молдавии были уничтожены из-за обнаружения в корме метронидазола.
В Словакии обратились к ЕС по поводу аграрного импорта с Украины
5 ноября 2025, 18:49
"Агентство информирует общественность и экономических субъектов о решении временно приостановить импорт мяса птицы и продуктов из мяса птицы, происходящих с Украины. Мера принята на основе принципа предосторожности в целях защиты здоровья потребителей в Республике Молдова и обеспечения того, чтобы на рынок поступали только безопасные и безвредные пищевые продукты", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте агентства.
Поясняется, что решение принято по итогам комплексных проверок, продолживших ранее начатое расследование после выявления метронидазола в партиях кормов, импортированных с Украины.
"Учитывая выявленные недостатки в системе сертификации страны-экспортера, а также пробелы в механизмах контроля ветеринарных препаратов, ANSA считает, что на данный момент невозможно признать достаточные гарантии безопасности импортируемого с Украины мяса птицы, даже при наличии ветеринарных сертификатов", - отмечается в сообщении.
Метронидазол — противопротозойный и противомикробный препарат. Его применение запрещено для животных, от которых получают пищевые продукты, предназначенные для потребления человеком, с 1997 года в Европейском союзе и с 2011 года в Молдавии.
Россия в 2026 году обгонит Украину по экспорту подсолнечного масла
9 января, 22:58
 
