Молдавия приостановила импорт мяса птицы с Украины

КИШИНЕВ, 26 янв - РИА Новости. Молдавия временно приостанавливает импорт мяса птицы и продукции из него с Украины из-за риска наличия запрещенного вещества метронидазола, сообщает Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (ANSA).

Ранее агентство заявляло, что более 100 тысяч кур с ферм в Молдавии были уничтожены из-за обнаружения в корме метронидазола.

"Агентство информирует общественность и экономических субъектов о решении временно приостановить импорт мяса птицы и продуктов из мяса птицы, происходящих с Украины . Мера принята на основе принципа предосторожности в целях защиты здоровья потребителей в Республике Молдова и обеспечения того, чтобы на рынок поступали только безопасные и безвредные пищевые продукты", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте агентства.

Поясняется, что решение принято по итогам комплексных проверок, продолживших ранее начатое расследование после выявления метронидазола в партиях кормов, импортированных с Украины.

"Учитывая выявленные недостатки в системе сертификации страны-экспортера, а также пробелы в механизмах контроля ветеринарных препаратов, ANSA считает, что на данный момент невозможно признать достаточные гарантии безопасности импортируемого с Украины мяса птицы, даже при наличии ветеринарных сертификатов", - отмечается в сообщении.