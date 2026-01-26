Рейтинг@Mail.ru
16:50 26.01.2026 (обновлено: 20:36 26.01.2026)
Мишустин рассказал о подготовке правительства к отчету в Госдуме
Мишустин рассказал о подготовке правительства к отчету в Госдуме
Правительство всегда серьезно готовится к ежегодному отчету в Госдуме, заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время встречи с депутатами фракции "Единая...
Мишустин рассказал о подготовке правительства к отчету в Госдуме

Мишустин: правительство серьезно готовится к ежегодному отчету в Госдуме

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит встречу с депутатами думской фракции "Единая Россия". 26 января 2026
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит встречу с депутатами думской фракции Единая Россия. 26 января 2026 - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит встречу с депутатами думской фракции "Единая Россия". 26 января 2026
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Правительство всегда серьезно готовится к ежегодному отчету в Госдуме, заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время встречи с депутатами фракции "Единая Россия".
"У нас впереди одно из ключевых событий в нашей, я бы сказал, совместной деятельности — это отчет правительства за прошлый год в Государственной думе. Мы всегда серьезно готовимся к нему", — сказал он.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече президента РФ Владимира Путина с членами правительства РФ, посвященной итогам работы кабинета министров в 2025 году - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Мишустин отметил ответственную позицию Госдумы по поддержке бойцов СВО
Вчера, 15:54
Важной частью подготовки к отчету глава правительства назвал консультации с депутатами.
"В ходе такого общения мы обсуждаем и текущую повестку, законотворческий процесс, инициативы регионов и многие другие вопросы, которые волнуют наших граждан", — добавил премьер.
Вся работа властей нацелена на положительные изменения в жизни россиян, подчеркнул Мишустин.
Как ранее сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, отчет правительства о работе в 2025 году пройдет в последнюю неделю февраля.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Володин открыл сбор вопросов к отчету правительства в Госдуме
Вчера, 15:08
 
Россия Михаил Мишустин Госдума РФ Единая Россия Вячеслав Володин Правительство РФ
 
 
