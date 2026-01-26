Мишустин рассказал о подготовке правительства к отчету в Госдуме

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Правительство всегда серьезно готовится к ежегодному отчету в Госдуме, заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время встречи с депутатами фракции "Единая Россия".

"У нас впереди одно из ключевых событий в нашей, я бы сказал, совместной деятельности — это отчет правительства за прошлый год в Государственной думе. Мы всегда серьезно готовимся к нему", — сказал он.