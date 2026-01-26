https://ria.ru/20260126/mishustin-2070364966.html
Мишустин рассказал о подготовке правительства к отчету в Госдуме
Мишустин рассказал о подготовке правительства к отчету в Госдуме - РИА Новости, 26.01.2026
Мишустин рассказал о подготовке правительства к отчету в Госдуме
Правительство всегда серьезно готовится к ежегодному отчету в Госдуме, заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время встречи с депутатами фракции "Единая... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T16:50:00+03:00
2026-01-26T16:50:00+03:00
2026-01-26T20:36:00+03:00
россия
михаил мишустин
госдума рф
единая россия
вячеслав володин
правительство рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070351668_0:0:2910:1638_1920x0_80_0_0_4e2d1b6b54248f0020a973595cfdee09.jpg
https://ria.ru/20260126/svo-2070351338.html
https://ria.ru/20260126/rossiya-2070340923.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070351668_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_b19b8742e5a79bd4088c18d9beb8f90c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, госдума рф, единая россия, вячеслав володин, правительство рф
Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Единая Россия, Вячеслав Володин, Правительство РФ
Мишустин рассказал о подготовке правительства к отчету в Госдуме
Мишустин: правительство серьезно готовится к ежегодному отчету в Госдуме
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Правительство всегда серьезно готовится к ежегодному отчету в Госдуме, заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время встречи с депутатами фракции "Единая Россия".
"У нас впереди одно из ключевых событий в нашей, я бы сказал, совместной деятельности — это отчет правительства за прошлый год в Государственной думе. Мы всегда серьезно готовимся к нему", — сказал он.
Важной частью подготовки к отчету глава правительства назвал консультации с депутатами.
"В ходе такого общения мы обсуждаем и текущую повестку, законотворческий процесс, инициативы регионов и многие другие вопросы, которые волнуют наших граждан", — добавил премьер.
Вся работа властей нацелена на положительные изменения в жизни россиян, подчеркнул Мишустин
.
Как ранее сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин
, отчет правительства о работе в 2025 году пройдет в последнюю неделю февраля.