Минэнерго предложило досрочно снять запрет на экспорт бензина, пишут СМИ - РИА Новости, 26.01.2026
21:32 26.01.2026
https://ria.ru/20260126/minenergo-2070426387.html
Минэнерго предложило досрочно снять запрет на экспорт бензина, пишут СМИ
экономика
россия
игорь артемьев
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
2026
экономика, россия, игорь артемьев, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Экономика, Россия, Игорь Артемьев, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Минэнерго предложило досрочно снять запрет на экспорт бензина, пишут СМИ

Ъ: Минэнерго предложило правительству досрочно снять запрет на экспорт бензина

© РИА Новости / Максим Богодвид
Работа автозаправочной станции
© РИА Новости / Максим Богодвид
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Минэнерго России внесло в правительство предложение о досрочном снятии эмбарго на вывоз бензина за рубеж, сообщила газета "Коммерсант" со ссылкой на источник.
"Минэнерго внесло в правительство предложение досрочно снять запрет на экспорт бензина… Документ может быть подписан в конце января", - пишет издание.
Заправка бензином автомобиля на автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Эксперт рассказал о ситуации с ценами на бензин в январе 2026 года
4 января, 18:10
Источник РИА Новости ранее сообщал, что кабмин и профильные ведомства обсуждают досрочное снятие запрета на экспорт бензина для крупных производителей начиная с 1 февраля.
Позднее президент Петербургской биржи Игорь Артемьев в разговоре с журналистами выразил мнение, что из-за перегруженности многих НПЗ целесообразно снять ограничения на экспорт топлива. Однако, по его мнению, ближе к апрелю понадобится возобновить эмбарго для бензина.
В конце прошлого года кабмин продлил до марта запрет на вывоз бензина за рубеж для всех экспортеров, а также эмбарго на экспорт дизельного топлива для непроизводителей - трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год.
Заправки в Москве - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Россия сохранила 15-е место в рейтинге стран Европы по доступности бензина
Вчера, 00:14
 
