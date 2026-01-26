Минэнерго предложило досрочно снять запрет на экспорт бензина, пишут СМИ

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Минэнерго России внесло в правительство предложение о досрочном снятии эмбарго на вывоз бензина за рубеж, сообщила газета Минэнерго России внесло в правительство предложение о досрочном снятии эмбарго на вывоз бензина за рубеж, сообщила газета "Коммерсант" со ссылкой на источник.

"Минэнерго внесло в правительство предложение досрочно снять запрет на экспорт бензина… Документ может быть подписан в конце января", - пишет издание.

Источник РИА Новости ранее сообщал, что кабмин и профильные ведомства обсуждают досрочное снятие запрета на экспорт бензина для крупных производителей начиная с 1 февраля.

Позднее президент Петербургской биржи Игорь Артемьев в разговоре с журналистами выразил мнение, что из-за перегруженности многих НПЗ целесообразно снять ограничения на экспорт топлива. Однако, по его мнению, ближе к апрелю понадобится возобновить эмбарго для бензина.