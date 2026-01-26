https://ria.ru/20260126/minenergo-2070426387.html
Минэнерго предложило досрочно снять запрет на экспорт бензина, пишут СМИ
Минэнерго предложило досрочно снять запрет на экспорт бензина, пишут СМИ - РИА Новости, 26.01.2026
Минэнерго предложило досрочно снять запрет на экспорт бензина, пишут СМИ
Минэнерго России внесло в правительство предложение о досрочном снятии эмбарго на вывоз бензина за рубеж, сообщила газета "Коммерсант" со ссылкой на источник. РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T21:32:00+03:00
2026-01-26T21:32:00+03:00
2026-01-26T21:32:00+03:00
экономика
россия
игорь артемьев
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148081/51/1480815187_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_6932c38e44dcd8803f64dd2c07662f9b.jpg
https://ria.ru/20260104/rossiya-2066374699.html
https://ria.ru/20260126/benzin-2070226140.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148081/51/1480815187_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_d0bb6598edabc8b4142d703e23a7cb28.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, игорь артемьев, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Экономика, Россия, Игорь Артемьев, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Минэнерго предложило досрочно снять запрет на экспорт бензина, пишут СМИ
Ъ: Минэнерго предложило правительству досрочно снять запрет на экспорт бензина
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости.
Минэнерго России внесло в правительство предложение о досрочном снятии эмбарго на вывоз бензина за рубеж, сообщила газета "Коммерсант"
со ссылкой на источник.
"Минэнерго внесло в правительство предложение досрочно снять запрет на экспорт бензина… Документ может быть подписан в конце января", - пишет издание.
Источник РИА Новости ранее сообщал, что кабмин и профильные ведомства обсуждают досрочное снятие запрета на экспорт бензина для крупных производителей начиная с 1 февраля.
Позднее президент Петербургской биржи Игорь Артемьев в разговоре с журналистами выразил мнение, что из-за перегруженности многих НПЗ целесообразно снять ограничения на экспорт топлива. Однако, по его мнению, ближе к апрелю понадобится возобновить эмбарго для бензина.
В конце прошлого года кабмин продлил до марта запрет на вывоз бензина за рубеж для всех экспортеров, а также эмбарго на экспорт дизельного топлива для непроизводителей - трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год.