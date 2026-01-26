Медведев назвал последствия расширения ядерного клуба

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев оценил, как расширение "ядерного клуба" скажется на стабильности в вопросах ядерного сдерживания в мире.

В интервью изданию "Коммерсант" Медведев подчеркнул, что текущая нестабильность и образовавшийся разлом в мироустройстве вынуждают страны искать эффективные способы для защиты. В этой связи, зампред Совбеза не исключил, что ядерный клуб будет расширяться.

"Это сложный вопрос. С одной стороны, может показаться, что чем больше участников ядерного клуба, чем больше стран обладает ядерным потенциалом, тем менее устойчивой становится ситуация. Мало ли кто-то возьмет и применит ядерное оружие в ходе какого-то локального столкновения", - сказал он в интервью, отвечая на вопрос о том, как отразится на стабильности появление новых ядерных держав.

В то же время Медведев отметил сдерживающую роль ядерного оружия.

"Это (расширение числа ядерных стран - ред.) заставит государства задумываться над последствиями провоцирования тех или иных конфликтов", - добавил он.