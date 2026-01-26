Рейтинг@Mail.ru
Мединский напомнил о событиях обороны Гренландии - РИА Новости, 26.01.2026
19:01 26.01.2026
Мединский напомнил о событиях обороны Гренландии
Мединский напомнил о событиях обороны Гренландии - РИА Новости, 26.01.2026
Мединский напомнил о событиях обороны Гренландии
Помощник президента России, председатель Российского военного-исторического общества Владимир Мединский в деталях напомнил о событиях обороны Гренландии и... РИА Новости, 26.01.2026
гренландия, сша, дания, владимир мединский, дональд трамп, российское военно-историческое общество (рвио)
Гренландия, США, Дания, Владимир Мединский, Дональд Трамп, Российское военно-историческое общество (РВИО)
Мединский напомнил о событиях обороны Гренландии

Мединский в рассказе об обороне Гренландии назвал ее полярным вестерном

Владимир Мединский
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Владимир Мединский. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Помощник президента России, председатель Российского военного-исторического общества Владимир Мединский в деталях напомнил о событиях обороны Гренландии и назвал их "полярным вестерном".
Ранее президент США Дональд Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе, заявил, что во время Второй Мировой войны Дания пала перед Германией всего после шести часов боев и оказалась полностью неспособной защитить ни себя, ни Гренландию. Также американский президент заявил, что Гренландию спасли США.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Песков отметил важность расположения Гренландии для России
25 января, 14:15
"Он близок к истине. Два часа 10 минут примерно заняла оборона Дании от момента вторжения до капитуляции, объявленной королем", - прокомментировал Мединский слова Трампа, выступая на конференции РВИО "О совершенствовании преподавания истории в школе".
Глава РВИО отметил, что по разным довольно противоречивым данным, были убиты либо ранены от двух до 16 немцев и от 10 до 20 датских солдат. По его словам, Гренландия получила приказ не сопротивляться, отказалась выполнять приказ, объявила себя самоуправляющейся территорией и сразу пригласила американцев, чтобы они открыли военные базы на территории Гренландии.
В конце концов произошло боестолкновение на территории Гренландии, "потому что силы самообороны этого замечательного острова, равняющегося по площади четырем Франциям, натолкнулись на две немецких секретных военных базы, которые немцы каким-то образом тайно там оборудовали", рассказал Мединский и добавил, что это были две метеостанции, на которых находились несколько вооруженных немецких полярников. При этом силы самообороны Гренландии составляли 15 человек, вооруженных винтовками и перемещавшихся на собачьих упряжках. "Численность собак я не знаю, но, очевидно, упряжек было больше двух", - отметил Мединский.
Он также отметил, что президент Трамп в оценке численности обороны Гренландии также "был недалек от истины".
"И вот они вступили в боестолкновение, дальше перестрелка, погоня - немцы, вероятно, на лыжах, гренландцы на упряжках, вьюга, мороз. Погиб один гренландец и был взят в плен немецкий офицер. После чего гренландцы по радио сообщили американцам, что у нас тут вторжение, и этот прекрасный полярный вестерн довольно быстро завершился тем, что американцы прислали несколько бомбардировщиков, которые все разбомбили и ничего не осталось", - заключил Мединский.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Пушков оценил ситуацию вокруг Гренландии
25 января, 20:10
 
ГренландияСШАДанияВладимир МединскийДональд ТрампРоссийское военно-историческое общество (РВИО)
 
 
