Мединский напомнил о событиях обороны Гренландии

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Помощник президента России, председатель Российского военного-исторического общества Владимир Мединский в деталях напомнил о событиях обороны Гренландии и назвал их "полярным вестерном".

Ранее президент США Дональд Трамп , выступая на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе , заявил, что во время Второй Мировой войны Дания пала перед Германией всего после шести часов боев и оказалась полностью неспособной защитить ни себя, ни Гренландию . Также американский президент заявил, что Гренландию спасли США.

"Он близок к истине. Два часа 10 минут примерно заняла оборона Дании от момента вторжения до капитуляции, объявленной королем", - прокомментировал Мединский слова Трампа, выступая на конференции РВИО "О совершенствовании преподавания истории в школе".

Глава РВИО отметил, что по разным довольно противоречивым данным, были убиты либо ранены от двух до 16 немцев и от 10 до 20 датских солдат. По его словам, Гренландия получила приказ не сопротивляться, отказалась выполнять приказ, объявила себя самоуправляющейся территорией и сразу пригласила американцев, чтобы они открыли военные базы на территории Гренландии.

В конце концов произошло боестолкновение на территории Гренландии, "потому что силы самообороны этого замечательного острова, равняющегося по площади четырем Франциям, натолкнулись на две немецких секретных военных базы, которые немцы каким-то образом тайно там оборудовали", рассказал Мединский и добавил, что это были две метеостанции, на которых находились несколько вооруженных немецких полярников. При этом силы самообороны Гренландии составляли 15 человек, вооруженных винтовками и перемещавшихся на собачьих упряжках. "Численность собак я не знаю, но, очевидно, упряжек было больше двух", - отметил Мединский.

Он также отметил, что президент Трамп в оценке численности обороны Гренландии также "был недалек от истины".