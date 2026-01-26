России импонирует подход Малайзии к двусторонним отношениям, заявил Песков

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. России импонирует, что Малайзия видит необходимость выстраивания отношений исходя из взаимного доверия и учета интересов друг друга, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Верховный правитель Малайзии султан Ибрагим прибыл в Петербург в воскресенье с частным визитом. В понедельник президент РФ Владимир Путин встретился с ним в Эрмитаже и вместе с гендиректором музея Михаилом Пиотровским провел для короля экскурсию.
"Малайзия импонирует нам своим видением международного порядка, своим видением многополярности, необходимости выстраивания взаимоотношений исходя из взаимного доверия, взаимного уважения интересов и учета озабоченностей друг друга. В этом плане мы существенно сходимся с Малайзией в международном мировоззрении", - сказал Песков в интервью телеканалу "Россия 1".
Это, по его словам, создает очень прочную основу для обсуждений, которые ведет президент России со своими собеседниками из Малайзии на разном уровне.
"И с султаном Ибрагимом несколько было уже контактов за достаточно короткий период времени. Сегодня поэтому очень важный день - президент снова продолжит диалог со своим визави из Малайзии, с верховным правителем", - добавил Песков.