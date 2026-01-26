России импонирует подход Малайзии к двусторонним отношениям, заявил Песков

Это, по его словам, создает очень прочную основу для обсуждений, которые ведет президент России со своими собеседниками из Малайзии на разном уровне.

"И с султаном Ибрагимом несколько было уже контактов за достаточно короткий период времени. Сегодня поэтому очень важный день - президент снова продолжит диалог со своим визави из Малайзии, с верховным правителем", - добавил Песков.