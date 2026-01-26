https://ria.ru/20260126/mahachkala-2070379010.html
Аэропорт Махачкалы предупредил о возможных сложностях при оформлении багажа
Аэропорт Махачкалы предупредил о возможных сложностях при оформлении багажа
Сложности при оформлении пассажиров и багажа возможны в аэропорту Махачкалы из-за сбоя в работе системы регистрации, сообщается в Telegram-канале авиагавани. РИА Новости, 26.01.2026
Аэропорт Махачкалы предупредил о возможных сложностях при оформлении багажа
