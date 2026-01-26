Рейтинг@Mail.ru
10:50 26.01.2026 (обновлено: 10:55 26.01.2026)
РЭЦ открыл четвертый в Шанхае магазин российских товаров "Сделано в России"
экономика, шанхай, китай, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Шанхай, Китай, Россия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)

© Пресс-служба РЭЦ
© Пресс-служба РЭЦ
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) открыл четвертый розничный магазин под национальным брендом "Сделано в России", говорится в его сообщении.
"Российский экспортный центр открыл розничный магазин под национальным брендом "Сделано в России" совместно с компанией–партнером российского национального павильона. Ассортимент магазина насчитывает сотни товарных позиций: от кондитерских изделий и бакалеи до напитков и продукции повседневного спроса", - сказано в сообщении.
Прямые поставки из России и прохождение всех официальных таможенных процедур обеспечивают строгий контроль качества, гарантируя стопроцентную подлинность и безопасность товаров. Новый магазин российских товаров – четвертый в Шанхае. Напомним, что в декабре 2025 года состоялось масштабное открытие магазина "Сделано в России" в крупнейшем торговом центре Шанхая Global Harbor.
"Культурная программа мероприятия привлекла внимание гостей, а в дегустационной зоне они смогли оценить качество российского шоколада, конфет, кондитерских изделий, меда, муки, растительного масла, минеральной воды, соков, пива. В настоящий момент мы видим возросший спрос потребителей в Китае к российской продукции, что гарантирует эффективную работу вновь открывающимся магазинам российских товаров", – отметил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.
На сегодня в Китае активно развивается сеть розничных продаж российской продукции под брендом "Сделано в России", включая магазины и выделенные полки в существующих торговых точках. Такие точки продаж под зонтичным брендом "Сделано в России" РЭЦ совместно с Минсельхозом России и Минпромторгом открывает по всему миру в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт".
Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Бизнесу доступно обучение по всем аспектам экспортной деятельности — в составе Группы действует Школа экспорта РЭЦ. Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".
 
ЭкономикаШанхайКитайРоссияМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
