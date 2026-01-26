РЭЦ открыл четвертый в Шанхае магазин российских товаров "Сделано в России"

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) открыл четвертый розничный магазин под национальным брендом "Сделано в России", говорится в его сообщении.

"Российский экспортный центр открыл розничный магазин под национальным брендом "Сделано в России" совместно с компанией–партнером российского национального павильона. Ассортимент магазина насчитывает сотни товарных позиций: от кондитерских изделий и бакалеи до напитков и продукции повседневного спроса", - сказано в сообщении.

Прямые поставки из России и прохождение всех официальных таможенных процедур обеспечивают строгий контроль качества, гарантируя стопроцентную подлинность и безопасность товаров. Новый магазин российских товаров – четвертый в Шанхае. Напомним, что в декабре 2025 года состоялось масштабное открытие магазина "Сделано в России" в крупнейшем торговом центре Шанхая Global Harbor.

"Культурная программа мероприятия привлекла внимание гостей, а в дегустационной зоне они смогли оценить качество российского шоколада, конфет, кондитерских изделий, меда, муки, растительного масла, минеральной воды, соков, пива. В настоящий момент мы видим возросший спрос потребителей в Китае к российской продукции, что гарантирует эффективную работу вновь открывающимся магазинам российских товаров", – отметил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.

На сегодня в Китае активно развивается сеть розничных продаж российской продукции под брендом "Сделано в России", включая магазины и выделенные полки в существующих торговых точках. Такие точки продаж под зонтичным брендом "Сделано в России" РЭЦ совместно с Минсельхозом России и Минпромторгом открывает по всему миру в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт".