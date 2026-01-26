https://ria.ru/20260126/lokomotiv-2070381516.html
Тренер "Локомотива" взял на себя ответственность за конфликт с Дзюбой
Тренер "Локомотива" взял на себя ответственность за конфликт с Дзюбой - РИА Новости Спорт, 26.01.2026
Тренер "Локомотива" взял на себя ответственность за конфликт с Дзюбой
Главный тренер московского "Локомотива" Михаил Галактионов взял на себя ответственность за конфликт с выступающим за тольяттинский "Акрон" экс-футболистом... РИА Новости Спорт, 26.01.2026
Тренер "Локомотива" взял на себя ответственность за конфликт с Дзюбой
Галактионов взял на себя ответственность за конфликт с Дзюбой
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Главный тренер московского "Локомотива" Михаил Галактионов взял на себя ответственность за конфликт с выступающим за тольяттинский "Акрон" экс-футболистом железнодорожников Артемом Дзюбой.
Дзюба
выступал за "Локомотив
" с февраля 2023 года по май 2024 года, после чего покинул клуб в связи с истечением контракта. Осенью 2024 года Дзюба в интервью "Матч ТВ" раскритиковал генерального директора "Локомотива" Владимира Леонченко
и Галактионова, а также заявил, что никогда не пожмет последнему руку. В марте 2025 года футболист сказал Sport 24, что больше не держит на Галактионова обиды.
"Когда остается какая-то недосказанность между людьми, всегда виноват тот, кто постарше, он должен быть мудрее. Поэтому эта ситуация, можно говорить, что я беру ее на себя. Потому что в силу позиции игрока и тренера тренер должен в этой ситуации определенные нюансы сделать чуть раньше", - заявил Галактионов
в интервью YouTube-каналу "Это футбол, брат".
"Я думал на тот момент времени, что можно сделать чуть позднее, проговорить с Артемом Сергеевичем о том, что контракт не будет продлен и клуб будет двигаться дальше. Но различные форс-мажоры, в том числе, когда у меня случилась тяжелая ситуация, здоровье не позволило и я оказался на операции сразу после последнего матча, а клуб в этот момент объявил о расторжении. Мы думали поговорить об этом после сезона, но, к сожалению, уже доступа друг к другу не было", - признался тренер.