Тренер "Локомотива" взял на себя ответственность за конфликт с Дзюбой
Футбол
 
17:45 26.01.2026
Тренер "Локомотива" взял на себя ответственность за конфликт с Дзюбой
футбол
спорт
михаил галактионов
владимир леонченко
акрон
артём дзюба
локомотив (москва)
акрон (тольятти)
спорт, михаил галактионов, владимир леонченко, акрон, артём дзюба, локомотив (москва), акрон (тольятти), российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Михаил Галактионов, Владимир Леонченко, Акрон, Артём Дзюба, Локомотив (Москва), Акрон (Тольятти), Российская премьер-лига (РПЛ)
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Главный тренер московского "Локомотива" Михаил Галактионов взял на себя ответственность за конфликт с выступающим за тольяттинский "Акрон" экс-футболистом железнодорожников Артемом Дзюбой.
Дзюба выступал за "Локомотив" с февраля 2023 года по май 2024 года, после чего покинул клуб в связи с истечением контракта. Осенью 2024 года Дзюба в интервью "Матч ТВ" раскритиковал генерального директора "Локомотива" Владимира Леонченко и Галактионова, а также заявил, что никогда не пожмет последнему руку. В марте 2025 года футболист сказал Sport 24, что больше не держит на Галактионова обиды.
"Когда остается какая-то недосказанность между людьми, всегда виноват тот, кто постарше, он должен быть мудрее. Поэтому эта ситуация, можно говорить, что я беру ее на себя. Потому что в силу позиции игрока и тренера тренер должен в этой ситуации определенные нюансы сделать чуть раньше", - заявил Галактионов в интервью YouTube-каналу "Это футбол, брат".
"Я думал на тот момент времени, что можно сделать чуть позднее, проговорить с Артемом Сергеевичем о том, что контракт не будет продлен и клуб будет двигаться дальше. Но различные форс-мажоры, в том числе, когда у меня случилась тяжелая ситуация, здоровье не позволило и я оказался на операции сразу после последнего матча, а клуб в этот момент объявил о расторжении. Мы думали поговорить об этом после сезона, но, к сожалению, уже доступа друг к другу не было", - признался тренер.
Артем Дзюба - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
"Мало кто сравнится": Дзюба выделил главное отличие от других нападающих
Вчера, 09:45
 
Футбол Спорт Михаил Галактионов Владимир Леонченко Акрон Артём Дзюба Локомотив (Москва) Акрон (Тольятти) РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
