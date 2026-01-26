Ликсутов: предприятия ОЭЗ Москвы увеличили выручку до 175,3 млрд рублей

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Столичные предприятия, работающие на площадках ОЭЗ "Технополис Москва", за первые 9 месяцев 2025 года нарастили выручку до 175,3 миллиарда рублей, что на 68% превышает показатели аналогичного периода предыдущего года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина город оказывает поддержку высокотехнологичным компаниям, расположенным на территории особой экономической зоны столицы. Благодаря масштабным льготам и налоговым преференциям от правительства Москвы предприятия наращивают объемы отгрузки выпускаемой продукции. Например, за девять месяцев 2025 года выручка резидентов составила 175,3 миллиарда рублей. Это на 68% больше, чем за аналогичный период прошлого года", — привели слова Ликсутова в пресс-службе городского департамента департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).

В сообщении уточняется, что компании-резиденты ОЭЗ освобождаются от уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов сроком на 10 лет. Ставка налога на прибыль для них снижена в 12,5 раза — до 2%. "Сэкономленные средства они направляют на расширение и развитие производства, а также разработку новой продукции для нужд города и страны, что в результате положительно сказывается на финансовых результатах высокотехнологичных предприятий ОЭЗ города", - указали в пресс-службе.